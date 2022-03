Äusserungen zum Ukraine-Krieg – Boris Johnson redet sich ins Abseits Der britische Premier hat sich eine Woge der Empörung eingehandelt, als er den Kampf der Ukraine gegen die russische Invasion mit dem Austritt Grossbritanniens aus der EU verglich. Peter Nonnenmacher aus London

Vergleicht den Überlebenskampf des ukrainischen Volkes mit dem Brexit: Premierminister Boris Johnson während einer Videoschaltung zum ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Foto: Justin Tallis (AFP)

Die Welt stehe immer wieder vor der Wahl «zwischen Freiheit und Unterdrückung», sagte der britische Premier auf dem Kongress seiner Konservativen Partei in Blackpool über den Kampf der Ukraine gegen die russische Invasion. «Einige Leute, sogar in westlichen Regierungen», rieten leider dazu, «sich mit Tyrannei abzufinden und damit zu leben». Dagegen sei es «der Instinkt der Menschen in unserem Lande, wie der des ukrainischen Volkes, jedes Mal wieder die Freiheit zu wählen», sagte er.

Als anderes «Beispiel» für diesen unbändigen Freiheitswillen gab Johnson an, «dass die britische Bevölkerung in so grosser, grosser Zahl für Brexit gestimmt hat». Der Grund dafür sei gewesen, «dass wir frei sein wollten», sagte der Premierminister – um nach kurzer Pause hinzuzufügen: «Damit wir alles anders machen können und unser Land über sich selbst bestimmen kann.»

Kiew hofft auf EU für mehr Freiheit

Neben EU-Politikern reagierten auch die Repräsentanten sämtlicher britischer Parteien empört auf diesen Vergleich. Widersinnig sei die Sache schon deshalb, fanden die Kritiker, weil die Ukraine sich derzeit verzweifelt um EU-Beitritt bemühe – gerade in der Hoffnung auf mehr Freiheit. Darüber hinaus sei die Bemerkung aber auch «moralisch widerwärtig», sagte Ian Blackford, der Unterhaussprecher der Schottischen Nationalpartei. Die Labour-Sprecherin Rachel Reeves erklärte, der britische Premierminister kenne «überhaupt keine Scham».

Solche Rhetorik schade Grossbritannien enorm, klagte Tobias Ellwood, der konservative Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Unterhaus. Beobachter in London erinnerten unterdessen daran, dass Johnson schon früher gern mit ähnlichen Vorstellungen operiert hatte. Wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum von 2016 hatte er erklärt, Brüssel suche «mit anderen Methoden» zu erreichen, was Napoleon und Hitler nicht gelungen sei – nämlich Europa zu einer neuen Version des Römischen Reiches zusammenzuzwingen.

Die Ukraine geniesst bei den britischen Parteien viel Rückhalt: Stehender Applaus für Präsident Wolodimir Selenski im Parlament in London. Foto: Jessica Taylor (AFP)

Vergessen machen will Johnson inzwischen auch seine freundlichen Worte über Wladimir Putin in früheren Zeiten. Inzwischen hält er den Konflikt mit Putin für «einen Kampf zwischen Gut und Böse» – und wirft EU-Regierungen allzu langes Zögern vor. Beobachter in London gehen davon aus, dass der Premier gegenwärtig wieder Anti-EU-Emotionen aufzuputschen sucht, um sich den Applaus der Hardliner im eigenen Land zu sichern. Sein neuer Vizestabschef David Canzini hatte vorige Woche Downing-Street-Mitarbeiter aufgefordert, den EU-Austritt und dessen Vorteile erneut zum Topthema zu machen in der britischen Politik.

Offenbar gibt es auch eine neue Sprachregelung, der zufolge Johnson, Aussenministerin Liz Truss und andere Kabinettsmitglieder im Zusammenhang mit der Ukraine immer nur Grossbritanniens Zusammengehen mit den USA, mit der Nato oder mit den G-7 betonen – und das Wörtchen «EU» konsequent vermeiden.



