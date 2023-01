Comeback des Ex-Premiers? – Boris Johnson ist wieder da Der gefallene Politiker will offenbar seine Rückkehr an die Spitze vorbereiten. Im Carlton Club, dem Heiligtum der Konservativen, schwor er schon mal jubelnde Parteigänger auf sich ein. Peter Nonnenmacher aus London

Nicht totzukriegen: Boris Johnson mit Hund Dylin (5. Mai 2022). Foto: Stefan Rousseau (Getty Images)

So leicht bringt man Boris Johnson nicht zum Verschwinden. Als jetzt ein übereifriger Mitarbeiter des Wirtschaftsministers Grant Shapps den Ex-Premier aus einem alten Foto wegzuretouchieren suchte, brach die ganze Nation in Gelächter aus. Auf dem ursprünglichen Bild war Shapps im Sommer 2021 mit Johnson, seinem früheren Boss, in einer Raketen-Werkstatt in Cornwall zu sehen gewesen. Auf dem neuen Foto herrschte, wo einst Johnson im Mittelpunkt stand, gähnende Leere. Nur Shapps war übrig geblieben, wie er mit den Werkstattsleitern sprach.