Präsidentenwahl in Chile – Boric heisst die Alternative zum Pinochet-Jünger In der Stichwahl um das Präsidentenamt fällen die Chilenen am Sonntag einen historischen Richtungsentscheid. Wer gewinnen wird, ist völlig offen. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Der linke Präsidentschaftskandidat ist vor allem bei jungen Chilenen beliebt: Gabriel Boric macht ein Selfie mit seinen Anhängern im Hintergrund. Foto: Keystone

Geht es um Gabriel Boric (35), wird gerne übertrieben. Er sei direkt vom Studentenführer zum Präsidentschaftskandidaten aufgestiegen, heisst es dann zum Beispiel. Oder: Boric sei ein linker Extremist, ein Kommunist, und sollte er an diesem Sonntag die Stichwahl in seiner Heimat gewinnen, würde dies das Ende jenes Chile bedeuten, wie man es zuletzt kannte – aufstrebend und erfolgreich, mit glitzernden Bürohochhäusern vor den schneebedeckten Gipfeln der Anden.

Die Wahrheit sieht nun aber ein wenig anders aus. Das fängt schon mit dem wirtschaftlichen Aufschwung an. Denn auch wenn Chile zuletzt boomte wie kaum ein anderes Land der Region, so kam der neue Wohlstand längst nicht bei allen an. Während eine kleine Elite selbst in der Pandemie noch ihr Vermögen vergrösserte, drohen immer mehr Menschen in die Armut abzurutschen. Der Staat zeigt sich kaum, selbst die Wasserversorgung ist privatisiert.

Seit acht Jahren Mitglied des Abgeordnetenhauses

Schon 2019 kam es wegen alldem zu heftigen Massenprotesten, und viele derer, die damals auf die Strasse gingen, dürften nun Gabriel Boric wählen. Er verspricht, die himmelschreienden Unterschiede zwischen privatem und öffentlichem Gesundheitssystem zu reduzieren und Schluss zu machen mit den exorbitanten Krediten, die junge Chilenen für ihr Studium aufnehmen müssen.

Boric steht für einen starken Staat, abschaffen will er ihn ganz und gar nicht. Er ist kein Extremist, sondern eher ein Sozialdemokrat und dazu vor allem auch noch Politikprofi. Und trotz seiner erst 35 Jahre ist sein Aufstieg eben nicht die Geschichte eines Studentenführers, der urplötzlich zum Präsidentschaftskandidaten geworden wäre. Im Gegenteil.

Gabriel Boric Font wurde in Punta Arenas geboren, einer kleinen Stadt in Magallanes, der südlichsten Region Chiles, dort, wo der amerikanische Kontinent ins windumtoste Meer ausfranst: Fjorde, Gletscher, Pinguine. Boric, der kroatische und katalanische Vorfahren hat, engagierte sich schon in der Schule politisch. Später, an der Uni, wurde er dann zum Studentenführer, mit Bart und erhobener Faust. 2013 zog er ins Abgeordnetenhaus ein, gewählt als unabhängiger Kandidat.

Gabriel Boric tritt gegen José Antonio Kast an, Sohn eines Wehrmachtsoffiziers, streng katholisch, erzkonservativ.

Boric hat die gemässigte chilenische Linke genauso kritisiert wie die Parteien und Politiker vom linken Rand. Letztere sind Boric zu extrem, weil sie autoritäre Regimes in Venezuela oder Nicaragua unterstützen; Erstere wiederum gehen ihm nicht weit genug in ihren Forderungen.

Vor allem bei jungen Chilenen ist Boric beliebt. Im Netz hat er Fotos von seinen Terminen beim Tätowierer gepostet, und er schreibt dort auch offen über seine Zwangsstörungen und Aufenthalte in der Psychiatrie.

Der rechte Präsidentschaftskandidat spricht die Nostalgiker an: José Antonio Kast bei einem Wahlkampfauftritt. Foto: Keystone

Boric steht ganz selbstverständlich für Gleichberechtigung und will dazu noch den Umweltschutz vorantreiben, beides keine leichten Unterfangen in einem Land, das in grossen Teilen immer noch sehr konservativ ist und dazu auch noch hauptsächlich von seinen natürlichen Reichtümern lebt, von riesigen Kupferminen, endlosen Avocado-Plantagen, gigantischen Staudämmen.

Pinochet-Witwe stirbt im Alter von 98 Jahren Infos einblenden Die Witwe des früheren chilenischen Diktators Augusto Pinochet ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Wie ihre Familie in Santiago de Chile mitteilte, starb Lucía Hiriart am Donnerstagnachmittag in ihrem Wohnhaus, in dem sie mit ihren Kindern und Enkeln lebte. Sie sei friedlich eingeschlafen, teilte ihr jüngster Sohn Marco Antonio Pinochet in einer kurzen Erklärung vor der Presse mit. Hiriart war mit Augusto Pinochet verheiratet, der Chile von 1973 bis 1990 mit eiserner Faust regierte. Während seiner Militärherrschaft wurden mindestens 3200 Menschen getötet oder verschwanden, etwa 38’000 Menschen wurden gefoltert. Hiriart galt als einflussreiche Persönlichkeit und starke Frau der Junta; manche Historiker sehen in ihr die treibende Kraft hinter dem Militärputsch gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende, mit dem ihr Mann am 11. September 1973 die Macht in Chile an sich riss. Während Pinochets Herrschaft war Hiriart seine engste politische und persönliche Beraterin. Hiriart starb drei Tage vor der Stichwahl um die Präsidentschaft in Chile. Am Sonntag treten der deutschstämmige ultrarechte Politiker José Antonio Kast und der Linkskandidat Gabriel Boric gegeneinander an. Kast sieht sich in der politischen Tradition Pinochets, verteidigt Errungenschaften der Militärdiktatur und erklärte zum Tod von dessen Witwe: «Ich möchte nur der Familie mein Beileid aussprechen – (...) ich möchte daraus kein politisches Ereignis machen.» Sein Kontrahent Boric bedauerte im Kurzbotschaftendienst Twitter, dass Hiriart für ihre Taten nie zur Rechenschaft gezogen wurde. «Lucia Hiriart stirbt völlig ungestraft, trotz des tiefgehenden Schmerzes und der Spaltung, die sie unserem Land bereitet hat.» Seine Gedanken seien bei den Opfern der chilenischen Militärdiktatur. (afp)

Am Sonntag tritt Boric gegen José Antonio Kast an, Sohn eines Wehrmachtsoffiziers, streng katholisch, erzkonservativ. Kast hat einen Grossteil seiner politischen Laufbahn in der Unión Demócrata Independiente verbracht, einer rechten Partei, die noch unter Augusto Pinochet gegründet wurde.

Im ersten Wahlgang lag Kast noch knapp vorne

Wäre der Diktator noch am Leben, würde er ihm seine Stimme geben, sagte Kast vor ein paar Jahren. Er ist für einen schlanken Staat, gegen Abtreibungen, gegen eine Reform der immer wieder in Gewaltexzesse verwickelten Polizei. Kurz: Kast steht für all das, was Gabriel Boric ändern will. (Lesen Sie zum Thema auch das Kast-Porträt «Der Pinochet-Fan, der Präsident werden will».)

In der ersten Runde der Präsidentenwahl lag Kast knapp vor Boric. Seitdem haben beide Kandidaten massiv um Wähler vor allem aus der Mitte gebuhlt. Wer gewinnen wird, ist vollkommen offen. Nur eines ist klar: Chile steht vor einer historischen Richtungswahl. Sagt man ja oft vor Wahlen, irgendwo auf der Welt. Aber in diesem Fall stimmts.

