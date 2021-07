Neues Virus – Boom bei Firmengründungen Die Corona-Pandemie hat in der regionalen Wirtschaft die Lust auf wirtschaftliche Unabhängigkeit geweckt. Firmengründungen erleben in den beiden Basel Höchstwerte. Kurt Tschan

In der Basler Gastro-Szene gibt es viele Neugründungen. Foto: Nicole Pont

Die regionale Wirtschaft kennt kein Long Covid. Nach vielen Monaten der Pandemie herrscht Goldgräberstimmung. Ein Boom, der die ganze Schweiz erfasst, wie die Wirtschaftsauskunftei Dun & Bradstreet in ihrer Semester-Analyse nachweist. «2021 wird ein Rekordjahr, was die Neugründungen von Unternehmen betrifft», heisst es in der Studie. «Schon im ersten Halbjahr kam es sowohl relativ wie auch absolut zu einem bisher nie da gewesenen Höchstwert.» Schweizweit wurden 26’382 Unternehmen ins Handelsregister eingetragen. Das entspricht einem Zuwachs von einem Fünftel gegenüber dem Vorjahressemester.

