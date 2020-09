Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Historisches Museum Basel – Boni dank frisierten Besucherzahlen Neue Dimension beim Frisieren von Besucherzahlen am Historischen Museum Basel: Dank der Trickserei konnte die frühere Leitung auf regierungsrätliche Bonizahlungen hoffen. Dabei könnte es sich um eine Straftat handeln. Daniel Wahl

Zeichnet verantwortlich für die falschen Besucherzahl-Erhebungen am Historischen Museum Basel ab dem Jahr 2003: Burkard von Roda, Direktor am Historischen Museum Basel bis 2012. Foto: Margrit Müller

Ein unscheinbarer Bewegungsmelder oberhalb der schweren Holztüren im Eingangsbereich der Barfüsserkirche war über all die Jahre der fleissigste Mitarbeiter am Historischen Museum Basel (HMB). Jedes Mal, wenn eine Person den Torbogen durchschritt, zählte der Sensor mit und verbuchte es als Museumsbesuch. Erfasst und doppelt erfasst wurden neben den wirklichen Museumsinteressenten auch Wärme suchende Obdachlose, Museumsmitarbeiter in der Raucherpause, damalige Cafeteria-Besucher und Passanten, die nur die öffentlich zugänglichen Museumstoiletten aufsuchen wollten. 158’700 Besucher zählte man so im Jahr 2014 in allen drei HMB-Häusern. Jetzt räumt das Präsidialdepartement ein: Die Besucherzahlen sind Bonus/Malus-relevant.