Er sendet bewusst mehrdeutige Botschaften: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Foto: Eraldo Peres (Keystone)

Endlich brach er sein Schweigen – und sagte doch fast nichts. Nachdem er nach seiner Niederlage in den brasilianischen Präsidentschaftswahlen 43 Stunden lang abgetaucht war, richtete sich Jair Bolsonaro am Dienstagnachmittag endlich an die Bevölkerung. In seiner nur knapp über zwei Minuten langen Rede sendete er bewusst mehrdeutige Botschaften aus.