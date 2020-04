Sport in der guten Stube – Boliden in Action Die Netflix-Serie «Formula 1 Drive to Survive» liefert einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Formel-1-Sports. Damit lässt sich die Wartezeit verkürzen, bis die Rennautos endlich wieder Gas geben können. Luc Durisch

Mercedes und Ferrari teilen im Normalfall die Podestplätze unter sich auf. Foto: Federico Basile (Freshfocus)

Es sind eindrückliche Impressionen, die dem Zuschauer präsentiert werden. Dröhnende Motoren, qualmende Reifen, Geschwindigkeiten über 300 Stundenkilometer und spektakuläre Crashs. Dazu Einsichten in das Innenleben der Formel 1. Kurz, die Netflix-Serie«Formula 1 Drive to survive» liefert einem das, was man in dieser Zeit vermisst: Sport, den man sich im Fernsehen ansehen kann.

Diese Serie ermöglicht es Fans und Sportinteressierten die Saisons 2018 und 2019 nochmals mitzuerleben und mit ihren Lieblingsfahrern mitzufiebern. Doch wer nun erwartet, lediglich ganze Rennen gezeigt zu bekommen, irrt. Vielmehr gibt «Formula 1 Drive to survive» detaillierte Einblicke in den Rennzirkus. Man begleitet die Teams und die Fahrer hautnah und bekommt mit, was sie vor der Saison oder während den Rennen beschäftigt. Die Zuschauer bekommen ausserdem ein Gefühl dafür, welcher Gefahr sich die Piloten aussetzen, wenn sie ihren Boliden besteigen und wie gross die Konkurrenz zwischen den Fahrern im Zirkus ist.

Harter Alltag

Während sich die Serie in den zehn Folgen der ersten Staffel hauptsächlich mit der Sicht der Teams und Fahrer aus der zweiten Reihe befasst, rücken in der zweiten Staffel zunehmend auch Mercedes und Ferrari in den Fokus. Diese beiden Rennställe hatten den Produzenten in der ersten Staffel keine Drehgenehmigung erteilt.

Sich deshalb die erste Staffel nicht anzuschauen wäre allerdings ein Fehler. Denn gerade im ersten Teil der Serie erkennt man, wie hart der Alltag in der Formel 1 ist. Mit wesentlich kleinerem Budget als Ferrari und Mercedes versuchen die Teams verzweifelt ein konkurrenzfähiges Auto zu stellen. Ein schwieriges Unterfangen, welches zudem nur selten mit Erfolg in Form eines Podestplatzes belohnt wird.

«Formula 1 Drive to Survive» zeigt die Freude über die raren Erfolge ebenso wie der Frust bei den Misserfolge. Man hat das Gefühl, die Höhen und Tiefen mit den Teams mitzuerleben. Gepaart mit den eindrücklichen Impressionen hilft diese Serie sicherlich jedem Fan dabei, die Zeit ohne das laute Dröhnen der Motoren zu überbrücken.

