Traumstart an der Wallstreet – Börsengang macht On-Gründer zu Multimillionären Bereits in den ersten zwei Tagen stiegen die Aktien der Schweizer Schuhfirma steil an. Nun zeigt ein Papier, wie viel die Firmenchefs verdient haben.

Freuen sich über einen fulminanten Börsenstart: Die On-Gründer durften zur Eröffnung in New York die Glocke läuten. Foto: Richard Drew (AP Photo/Keystone)

Der Börsengang des Schweizer Laufschuhherstellers On in New York hat die Firmenspitze zu Multimillionären gemacht. Alleine aus dem Verkauf ihrer 5,66 Millionen A-Klasse-Aktien flossen den fünf Top-Managern 135,8 Millionen Dollar in die Taschen.

Am meisten kassierte Mitgründer und Executive Co-Chairman David Allemann, der 37,5 Millionen Dollar einstrich. Das lässt sich aus dem Kotierungsprospekt errechnen, den On bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hatte. Zuerst hatte das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» am Freitag darüber berichtet.

Die beiden anderen Mitgründer, Caspar Coppetti und Olivier Bernhard, verdienten je 30 Millionen Dollar. Weniger erlösten die beiden Co-CEOs Martin Hoffmann (13,5 Millionen) und Marc Maurer (24,8 Millionen).

Aktienkurs geht steil nach oben

Allerdings noch mehr schenkten Aktien ein, die die fünf Top-Manager weiterhin halten. Denn der fulminante Börsengang trieb den Aktienkurs von On steil nach oben und katapultierte ihn bereits am ersten Börsentag mit 35 Dollar weit über den Ausgabepreis von 24 Dollar hinaus. Am zweiten Börsentag schoss die Aktie noch weiter nach oben auf 37,49 Dollar. Ihren Höchstkurs hatte sie zwischenzeitlich gar bei 40 Dollar erreicht.

Auf Basis des Schlusskurses vom Donnerstag sind die Aktien der On-Top-Manager gut 2,1 Milliarden Dollar wert. Am reichsten ist davon Olivier Bernhard, dessen Aktienpaket 666 Millionen Dollar auf die Waage bringt. Caspar Coppetti liegt mit 580 Millionen Dollar auf Platz zwei vor David Allemann mit 568 Millionen Dollar. Deutlich geringer ist der Wert der Beteiligung von Martin Hoffmann (167 Millionen) und von Marc Maurer (156 Millionen).

SDA/ij

