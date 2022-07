Erdogans Märkte – Börsenblues hier, Aktienboom in der Türkei Bis 80 Prozent Inflation gibt es in der Türkei. Da soll eine Anlage in Aktien helfen. Wie das? Harald Freiberger

Geschäftiges Treiben in Istanbul, galoppierende Inflation im Land: Blick auf die Wirtschaftsmetropole und die Brücke über den Bosporus. Foto: Keystone

Sinkende Kurse, so weit das Auge reicht: Das Jahr 2022 ist für Aktionäre das schwierigste seit langer, langer Zeit. Egal ob in Asien, Amerika oder Europa – überall sind die Börsen eingebrochen. Kein Wunder bei so vielen Sorgen, dem Krieg in der Ukraine, dem Lockdown in China, der hohen Inflation, der Angst vor einer weltweiten Rezession. Und doch gibt es da am Rande Europas eine Börse, die scheinbar allen Widrigkeiten trotzt. Der türkische Aktienindex BIST-100 hat seit Jahresbeginn um 31 Prozent zugelegt. Ein Boom inmitten von Krisen und Untergangsszenarien. Wie kann das sein?



Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die Türkei keineswegs eine Insel der Seligen ist. Die boomende Börse ist die Folge einer eigenen Krise, die das Land plagt: einer galoppierenden Inflation. Die jährliche Preissteigerung beträgt mittlerweile knapp 80 Prozent. Anfang des Jahres waren es noch etwa 20 Prozent. Der Wert der türkischen Lira verfällt rapide. Vor rund einem Jahr entsprach ein Dollar 8,50 türkischen Lire, inzwischen sind es 17,30 Lire.



«Die türkischen Anleger schützen sich vor der hohen Inflation, indem sie Aktien kaufen», sagt Ulrich Leuchtmann, Leiter der Devisenanalyse bei der Commerzbank. Aktien gelten ebenso wie Immobilien oder Edelmetalle als Sachwerte, weil reale Güter dahinterstehen – in dem Fall sind es die Grundstücke, Maschinen und sonstigen Werte des Unternehmens. Ein Anteil an einer Aktiengesellschaft behält auch seinen Wert, wenn die Währung des Landes verfällt.



Die Inflation in der Türkei explodiert, weil die Bevölkerung nicht mehr daran glaubt, dass die Notenbank etwas gegen die hohen Preise unternimmt. «Der Markt hat Zweifel an der Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank», sagt Devisenexperte Leuchtmann. Selbst die Statistiken würden angezweifelt. Es kann also sein, dass die Inflation noch deutlich höher ist als offiziell angegeben.



Schuld an den Verwerfungen trägt die Politik des autokratischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er feuerte in den vergangenen Jahren mehrere Zentralbank-Chefs, weil diese auf höhere Zinsen drangen, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Der Präsident will die Zinsen niedrig halten, um die Konjunktur nicht abzuwürgen. Bei einem Investorentreffen vor vier Jahren in London offenbarte Erdogan sein krudes Ökonomieverständnis: Er sagte, man könne überall sehen, dass die Inflation in Ländern mit hohen Zinsen hoch sei und in Ländern mit niedrigen Zinsen niedrig.