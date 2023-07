Cinema Drive-in in Pratteln – Böen und Hagel stärker als der Pate Klassiker, Kultfilme und dazu ein Feeling wie im Amerika der 1950er-Jahre – der Präsident des Autokinos zieht Bilanz. Daniel Aenishänslin

Ein Stimmungsbild von 2020: grosses Kino, grosse Gefühle. Foto: Lucia Hunziker

Die 14. Ausgabe des «Autokino Cinema Drive-in» in Pratteln ist seit der Nacht auf Sonntag vorüber. Grund genug für Giacun Caduff, Präsident des organisierenden Vereins Innovative Eye, Bilanz zu ziehen. Trotz anfänglich ungewohnt trägem Ticketvorverkauf hätten fast alle Hauptfilme ausverkauft werden können, schreibt er in einer Medienmitteilung. Wegen mangelnden Interesses hätten im Vorfeld drei Mitternachtsfilme abgesagt werden müssen. Es seien rund 1900 Cineastinnen und Cineasten gekommen. Ob 2024 ein weiteres Autokino stattfinden wird, entscheide das OK im Herbst.

«Unvergessliche Momente prägten die mehrheitlich sonnigen Wochenenden», so Caduff, «der Höhepunkt fand am Abend der Vorstellung von Der Pate statt.» Erst habe das Filmmaster nicht funktionieren wollen, während der Projektor einen Fehler produziert habe. Darauf sei ein heftiges Gewitter mit Böen und Hagel über das Gelände gefegt «und verunmöglichte zum ersten Mal in der Geschichte des Autokinos die Präsentation eines Films».

Neue Kostüme, leuchtende Rollschuhe

Eine breite Palette an Klassikern und Kultfilmen stand auf dem Programm. Auf dem Gelände der Firma Sieber Transporte wurde man ins Amerika der 1950er-Jahre katapultiert. In eine Welt, in der man sich die Filme noch auf Grossleinwand angesehen hatte. Vor der grossen Leinwand des Autokinos Cinema Drive-in hatten bis zu 80 teils nostalgische Autos Platz, dazwischen waren Rollergirls und Popcornboys auf Rollschuhen unterwegs und brachten die bestellten Burger und Milkshakes zu den Fahrzeugen. Das Service-Team fuhr mit neuen Kostümen und auf leuchtenden Rollschuhen über den Platz. Der Filmton lief exklusiv über UKW/FM.

Die Mitternachtsfilme seien mit 17-prozentiger Auslastung ähnlich gut gebucht gewesen wie in der Vergangenheit. Es sehe so aus, als könne man sich in der Schweiz nur bedingt für ein solches Gefäss begeistern. «Die Leute, die kommen, schätzen aber das ausserordentliche Feeling sowie die etwas riskantere Filmauswahl», erklärt Giacun Caduff, «ein Versuch mehr Leute ins Autokino zu locken, waren die Sunday Specials.» Sie seien zu 16 Prozent ausverkauft gewesen. Ob sie an einer weiteren Auflage wiederum angeboten werden, werde eine Analyse zeigen. 2023 konnten sie dank Fördergeldern aus dem Baselbieter Lotteriefonds und der BLKB-Stiftung gezeigt werden.

