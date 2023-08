Bobrennen in St. Moritz? – Schweizer Olympia­pläne gibt es schon für 2026 In drei Jahren könnten im Engadin olympische Wettkämpfe stattfinden, falls die Organisatoren von Mailand und Cortina d’Ampezzo 2026 keinen Eiskanal haben. Nun fällt ein Vorentscheid. Philippe Reichen

Wird der St. Moritzer Olympia-Bobrun von 1948 zur Olympiastrecke im Jahr 2026. Derzeit spricht einiges dafür. Foto: Arno Balzarini (Keystone)

Der Sportfachverband Swiss Olympic treibt seine Pläne für Winterspiele im Jahr 2030 forsch voran. Ralph Stöckli, Chef für olympische Missionen, tauscht sich in Lausanne schon länger mit Vertretern des Internationalen Olympischen Komitees aus. Im Oktober soll eine Machbarkeitsstudie vorliegen und zeigen, ob Winterspiele in der Schweiz realistisch sind.

Jürg Stahl, Präsident von Swiss Olympic, bot dem Präsidenten des Comitato Olimpico Nazionale Italiano an, 2026 die olympischen Eiskanalwettbewerbe in St. Moritz statt in Cortina d’Ampezzo auszutragen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Parallel zu den Olympiaplänen für 2030 hat sich Swiss Olympic aktiv für die Olympischen Spiele 2026 ins Spiel gebracht. Das zeigen Recherchen dieser Redaktion. Auch der «Blick» hat schon über die Pläne berichtet.

Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl wandte sich im April 2023 in einem Brief an den Präsidenten des Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Stahl offerierte seinem Amtskollegen von Cortina d’Ampezzo, die Eiskanalwettbewerbe zu übernehmen und in St. Moritz Bob-, Rennrodel- und Skeletonrennen zu organisieren. Dies, weil die Organisatoren der Spiele in Mailand/Cortina d’Ampezzo grösste Mühe bekundeten, eine Bobbahn bereitzustellen. Stahl habe seinen Brief «aus Gründen der Nachhaltigkeit und in Absprache mit den involvierten Partnern» geschrieben, heisst es beim Sportdachverband.

Kein Angebot für 81 Millionen Euro

Das Szenario, dass der St. Moritzer Eiskanal zum Olympiagelände wird, wird nun immer konkreter. Der Auftrag für den Bau der Bobbahn in Cortina d’Ampezzo ist im Juni ausgeschrieben worden. 81,6 Millionen Euro beträgt das Auftragsvolumen. Dennoch will weder in Italien noch im Rest Europas ein Unternehmen das Olympiaprojekt übernehmen. Das geht aus dem Register für öffentliche Ausschreibungen hervor, welches das italienische Transport- und Infrastrukturministerium führt. Die Eingabefrist für Baufirmen ist am 31. Juli abgelaufen. «Conclusa – deserta» (abgeschlossen – verlassen) heisst es im Vergabestatus. Keine einzige Offerte wurde deponiert.

Bis zum 1. September hat das für sämtliche Olympiabauten verantwortliche Unternehmen nun noch die Möglichkeit, Bauunternehmen direkt anzugehen und in Verhandlungen zu überzeugen, den Bobrun zu bauen. Aber auch da ist offenbar keine Einigung in Sicht. Aus dem Umfeld des Comitato Olimpico Nazionale Italiano heisst es, in Italien könne stets viel passieren, aber es sei doch sehr unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen im letzten Augenblick seine Betonmischer nach Cortina d’Ampezzo beordere. Ändert sich bis zum 1. September nichts daran, gehen die Eiskanalwettbewerbe wohl nach St. Moritz. Davon geht man in Rom aus.

Die Zeit drängt

An olympischen Wettkämpfen im Engadin hätte auch das IOK in Lausanne nichts auszusetzen. Das IOK hat den Organisatoren von Mailand/Cortina die Variante mit St. Moritz frühzeitig empfohlen, weil das Engadin nahe der italienischen Landesgrenze liegt und im nahe gelegenen Livigno die olympischen Freestyle- und Snowboard-Wettbewerbe geplant sind. Als Alternative zu St. Moritz käme der Eiskanal in Igls bei Innsbruck infrage, doch der ist von Mailand weit entfernt.

Das Scheitern in Cortina käme nicht überraschend. Zwar liegen Baupläne für einen olympischen Eiskanal vor. Auch die bestehende historische Bobbahn, auf der James Bond 007 im Film «In tödlicher Mission» auf Ski hinunterbrauste, wurde längst abgerissen. Das Problem sind die Baukosten, das Bauwerk und die knappe Zeit. Für die Erstellungskosten wurden bei der Olympiavergabe 41,8 Millionen Franken budgetiert. Doch inzwischen rechnen selbst die Olympiaorganisatoren damit, dass die Bobbahn unter 100 Millionen Franken kaum zu bauen ist, sondern eher 120 Millionen Franken oder mehr kostet.

Dazu kommt: Die Bobbahn muss spätestens im November 2024, also in 15 Monaten, bereitstehen, um vor der Austragung der Spiele ausgiebig getestet zu werden. Ausserdem sollten Weltcuprennen darauf stattfinden. Das Zeitfenster für diesen Versuchsbetrieb schliesst wiederum Ende Februar 2025, weil dann die Aussentemperaturen den Eiskanal langsam zum Schmelzen bringen. Offen ist auch, ob ein aufwendiges Bauwerk wie eine Bobbahn innerhalb von 15 Monaten überhaupt gebaut werden kann, weil der Bau der vielen Winkel und Neigungen als extrem diffizil gilt. Zudem wurde bereits für die Olympischen Spiele in Turin 2006 eine Olympiabobbahn für Dutzende Millionen Franken gebaut, die heute in Ruinen liegt.

Auch das EDA ist involviert

Auf Schweizer Seite ist auch das Aussendepartement EDA längst in die St. Moritzer Olympiapläne involviert. Das bestätigt Sprecherin Elisa Raggi auf Anfrage. Raggi sagt: «Die Schweizer Botschaft in Italien und das Schweizer Generalkonsulat in Mailand verfolgen die laufenden Vorbereitungen und tauschen sich gelegentlich mit den italienischen Behörden über organisatorische Fragen und die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung im Zusammenhang mit diesem Grossereignis aus.»

Bei Swiss Olympic ist man über die ausbleibenden Offerten und die Schwierigkeiten in Italien offenbar noch nicht informiert. «Gemäss dem Antwortschreiben aus Italien (auf Stahls Brief, Anm. d. R.) gehen wir aktuell davon aus, dass die olympischen Eiskanalwettbewerbe 2026 in Cortina und somit nicht in St. Moritz stattfinden werden», teilte Sprecher Alexander Wäfler am Freitag auf Anfrage mit.

In St. Moritz wartet Gemeindepräsident Christian Jott Jenny hingegen gespannt auf Neuigkeiten. Jenny sagt, die Naturbahn von St. Moritz nach Celerina stehe nach wie vor zur Verfügung. Unabhängig davon habe seine Gemeinde bereits zugesagt, Livigno während Olympia bei der Schneeräumung zu unterstützen.

Falls die Organisatoren von Mailand/Cortina den Bobrun im Engadin tatsächlich nutzen, würde sich eine Art Kreis schliessen. In Mailand und St. Moritz wollten Organisatoren grosser Sportevents vor rund acht Jahren nämlich eine gemeinsame Kandidatur für die Winterspiele 2026 lancieren. Sie liessen sogar ein professionelles Logo gestalten. Doch in der Folge spannte Mailand mit Cortina zusammen. Jetzt könnte der einstige Olympiaplan doch noch Realität werden – in etwas anderer Form.

Philippe Reichen ist seit 2012 Westschweizkorrespondent mit Sitz in Lausanne. Er hat an den Universitäten in Zürich und Freiburg im Breisgau Geschichte, Philosophie und Allgemeines Staatsrecht studiert. Mehr Infos @PhilippeReichen

