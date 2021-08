Klage vor New Yorker Gericht – Bob Dylan weist 56 Jahre alte Missbrauchsvorwürfe zurück Der US-Sänger und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan wurde wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen verklagt.

Darum gehts Infos einblenden Gegen den US-Sänger Bob Dylan ist in New York Klage wegen sexuellen Missbrauchs eingereicht worden.

Der Vorfall soll 56 Jahre zurückliegen.

Ein Sprecher des 80-jährigen Sängers wies die Vorwürfe zurück.

US-Folk-Star Bob Dylan ist wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen verklagt worden. Das mutmassliche Opfer gibt in der bereits am Freitag bei einem New Yorker Gericht eingereichten Klage an, vor fast 60 Jahren im Alter von zwölf Jahren von Dylan missbraucht worden zu sein.

Die Frau, die in den Gerichtsakten nur als J. C. benannt wird, erklärt in ihrer Klageschrift, Dylan habe sie im April und Mai 1965 über einen Zeitraum von sechs Wochen mit Alkohol und Drogen versorgt und ihr auch mit körperlicher Gewalt gedroht, um sie in seiner Wohnung im berühmten New Yorker Chelsea Hotel «mehrfach» sexuell zu missbrauchen.

Klägerin soll «Trauma» erlitten haben

Die Klägerin, die heute in Greenwich im Bundesstaat Connecticut lebt, gibt an, «schwere psychische Schäden und ein emotionales Trauma» durch Dylan erlitten zu haben.

Ein Sprecher des 80-jährigen Musiker wies die Vorwürfe in einer Erklärung zurück: «Die 56 Jahre alte Behauptung ist unwahr und wir werden uns energisch dagegen wehren.»

