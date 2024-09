Krise der deutschen Autobranche – Misere bei VW und BMW: Wie sich ihre Lage unterscheidet Millionen Autos von BMW mit möglicherweise fehlerhaften Bremsen schädigen das Image der Premiummarke. Dennoch sollte man die Lage beim bayerischen Hersteller nicht überdramatisieren. Christina Kunkel

Endmontage im BMW-Werk in Leipzig: Der Hersteller aus Bayern musste diese Woche 1,5 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. Foto: Christoph Busse (PD)

Jetzt also auch noch BMW! So dürften viele gedacht haben, als der Münchner Autohersteller am Dienstag überraschend eine Gewinnwarnung herausgab und weltweit 1,5 Millionen Fahrzeuge wegen Problemen am Bremssystem zurückrief. BMW korrigierte seine Ziele nach unten. Der Konzern wird wohl dieses Jahr weniger Autos verkaufen als im Vorjahr, auch der Gewinn dürfte entsprechend geringer ausfallen.