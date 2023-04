Versteigerung in Liestal – BMW und Mercedes kommen unter den Hammer Die Versteigerung von Autos und Velos hat in Liestal Tradition. Immer wieder finden teure Boliden eine neue Heimat. Daniel Aenishänslin

Berardino Barbati hat schon so manchen Luxuswagen versteigert. Foto: Dominik Plüss

Am kommenden Samstag, 22. April, kommen in Liestal fünf Autos unter den Hammer des Baselbieter Verwertungsdienstes. Dabei handelt es sich um einen BMW 650i xDrive, einen Mercedes-Benz V250 4M und einen Fiat 500 1.4 Abarth sowie einen leichten Motorwagen des Typs VW T6 Transporter 4M und einen Kleinbus, einen Ford Transit 350L TDCi. Öffentlich versteigert werden zudem 150 Velos unterschiedlicher Marken, darunter E-Bikes, E-Scooter, Mountainbikes und Rennvelos. Die Versteigerung findet statt ab 10.15 Uhr an der Oristalstrasse 100 A. Das Mindestgebot bei den Autos liegt voraussichtlich deutlich unter dem Eurotaxwert. Die Autos müssen bar bezahlt werden. Besichtigt werden können sie selben tags ab 9 Uhr.

Der Verwertungsdienst des Kantons bewahrt beschlagnahmte Objekte auf. Er tut dies im Auftrag von Polizei, Strafuntersuchungsbehörden, Gerichten sowie dem Betreibungs- und Konkursamt. Auf Anweisung seiner Auftraggeber händigt der Verwertungsdienst beschlagnahmte Objekte der berechtigten Person aus oder er verwertet sie. Den Erlös aus der Verwertung geht nach Abzug der Verwertungskosten an die auftraggebenden Instanzen.

