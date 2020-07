Motorrad – BMW-Bikes lernen das Sehen Die Münchner bereiten sich auf den Einbau der adaptiven Abstands- und Geschwindigkeitsregelung vor. Dabei werden sie nicht lange allein bleiben. Ulf Böhringer

Adaptive Cruise Control (ACC) wird ab dem Modelljahr 2021 in Zweirädern von BMW zu haben sein. BMW Der Abstand kann in drei Stufen variiert werden, Abstand und Fahrgeschwindigkeit werden über einen Taster eingestellt. BMW 1 / 2

Als erster Motorradhersteller macht BMW nun Ernst: ACC, aus dem PW bereits seit mehr als einem Jahrzehnt bekannt, wird ab dem Modelljahr 2021 auch in Zweirädern aus Bayern zu haben sein. Damit haben zumindest BMW-Bikes mithilfe von Radar und Zulieferer Bosch das Sehen gelernt.

BMW sieht in der ACC (Adaptive Cruise Control) ein Komfortmerkmal, das sich insbesondere an den anspruchsvollen Tourenfahrer wendet. Das System ermöglicht eine automatische Regelung des vom Fahrer gewünschten Tempos und des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug. Dabei kann der Abstand in drei Stufen variiert werden; Abstand und Fahrgeschwindigkeit können über einen Taster eingestellt werden. Dabei werden die individuellen Einstellungen in der TFT-Instrumentenkombination angezeigt. BMW bietet zwei Charakteristika für das Regelverhalten an: komfortabel oder dynamisch. Dabei werden Beschleunigung und Verzögerung jeweils unterschiedlich beeinflusst. Ausserdem kann die Abstandsregelung auch deaktiviert werden, sodass die Geschwindigkeitsregelung Dynamic Cruise Control (DCC) genutzt werden kann.

Automatische Temporeduktion

Die unterschiedlichen fahrphysikalischen Umstände beim Motorrad machten es nötig, das Motorrad-ACC wesentlich umfänglicher zu definieren als bei einem PW. So wird die Geschwindigkeit durch ACC im Bedarfsfall automatisch reduziert, um eine komfortable Schräglage zu gewährleisten. Mit zunehmender Schräglage wird die Brems- und Beschleunigungsdynamik begrenzt, um ein stabiles Fahrverhalten beizubehalten und den Fahrer nicht durch abruptes Bremsen oder Beschleunigen zu verunsichern. BMW legt auch bei diesem System Wert darauf, dass der Fahrer stets eingreifen kann. So reagiert das neue ACC nur auf fahrende Fahrzeuge. Stehende Fahrzeuge – etwa an einem Stauende oder an einer Ampel – werden nicht berücksichtigt; der Fahrer muss selber bremsen.

Da der Einbau eines ACC in ein bestehendes Motorradmodell wegen der zahlreichen dafür erforderlichen Komponenten nicht möglich ist, beschränkt sich eine Ausrüstung von Motorrädern mit ACC auf Modelle, die entweder neu entwickelt oder sehr tiefgreifend überarbeitet werden. Die Illustrationen von BMW zeigen das ACC in einer K 1600 mit dem Sechszylinder-Motor. Entsprechend dürfte das Tourenflaggschiff zu den ersten Modellen zählen, für die es im kommenden Modelljahr dieses Ausrüstungsmerkmal geben wird. Auch der Boxer-Luxustourer R 1250 RT ist Kandidat für die ACC-Implementierung.

Ducati und KTM folgen wohl bald

Mit dieser Technologie-Neuentwicklung wird BMW wohl nicht allzu lange allein bleiben: Auch Ducati und KTM – beide setzen ebenfalls auf die Kooperation mit Bosch – werden im Modelljahr 2021 ein serienreifes ACC zur Verfügung haben. Bei Ducati ist bekanntlich eine neue Multistrada-Generation in Entwicklung, die von einem V4-Motor angetrieben wird, und bei KTM stehen Modellüberarbeitungen der gesamten Adventure-Baureihe an. Im Zuge dieser Massnahmen wird vermutlich in Bologna wie Mattighofen das ACC aktiviert. Als bislang einziger japanischer Hersteller hat Kawasaki im November 2019 erklärt, ebenfalls zusammen mit Bosch an der ACC-Implementierung zu arbeiten.