Gässli Film Festival Basel – Blutige Preisverleihung Im Gerbergässlein wurden am Samstagabend die Sieger des diesjährigen Filmwettbewerbs bekannt gegeben. Dabei ging es blutrünstig zu und her. Raphaela Portmann

Sieben Basils wurden am Samstagabend verliehen: Für witzige, zauberhafte und verstörende Filme. Foto: Gässli Film Festival

Der Höhepunkt des diesjährigen Gässli Film Festivals gestaltete sich überraschend kühl und blutig. An der Preisverleihung am Samstagabend auf der Openair Piazza im Gerbergässlein wurden insgesamt sieben Basils – speziell angefertigte Trophäen des Basler Wappentiers – in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Dazu kam ein Preisgeld zwichen 500 und 2000 Franken.