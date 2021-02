Florierendes Geschäft – «Blumen heben die Moral» Kälte, Corona, Shutdown – Basel bibbert. Zum Glück gibt es Floristen, die Frühlingsgefühle verbreiten. Andreas Bertschmann ist einer von ihnen. Er verrät, was Kunden am Valentinstag kaufen, ob Blumenimporte ökologisch sind und wie man Blumen frisch hält. Martin Furrer

«Wir verkaufen nicht bloss Blumen, wir verkaufen Freude»: Andreas Bertschmann (49), Inhaber des Blumengeschäfts Au Bouquet in der Elisabethenstrasse in Basel. Foto: Dominik Plüss

In Basel herrscht tiefer Winter. Doch im Blumengeschäft Au Bouquet an der Elisabethenstrasse lässt deshalb keine Ranunkel, keine Anemone, kein Weidenkätzchen den Kopf hängen. Hier hat schon der Frühling Einzug gehalten, Mimosen aus Italien leuchten gelb. Andreas Bertschmann (49), gelernter Landschaftsarchitekt und seit 2013 Inhaber des Familienbetriebs, ist bester Laune. Am Wochenende ist Valentinstag. Im Geschäft hängen rote Herzen mit der Aufschrift «Support your locals» – «Unterstütze deine lokalen Händler». Bertschmann führt uns durch den Laden, nimmt da eine Pflanze in die Hand, rückt dort eine Vase zurecht. Floristinnen binden Sträusse, bedienen Kunden, nehmen Anrufe entgegen.