Sweet Home: Wohnideen zum Frühlingsanfang – Blütenrosa ist cool Lassen Sie sich von der sanftesten aller Frühlingsfarben zur neuen Jahreszeit und zu neuen Einrichtungsideen inspirieren. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Rosa relaxed

Cooles Wohnzimmer mit rosa Decke und durchgehenden Vorhängen. Foto über: Mo Interior

Zu Beginn des Sweet-Home-Blogs erklärte ich einmal in einem Beitrag, weshalb Frauen Rosa lieben und Männer es hassen. Jahre später ist dies kein Thema mehr, denn Männer tragen Tüllröcke und Genderklischees sind verpönt. Und doch wirkt das sanfte helle Rosa, ganz im Gegensatz zum quitschig lauten Plastikrosa, beruhigend, feminin und modern. Es strahlt auch viel Chic, Sanftmut und Entspannung aus. Ganz in diesem Sinn wird es auch im Wohnbereich eingesetzt.

In diesem coolen, sehr entspannten Raum, in dem mit dem Flair der Seventies gespielt wird, ist die Decke in Blütenrosa gestrichen. Leichte, halbtransparente Vorhänge im gleichen Farbton ziehen sich durchgehend über die Aussenwände und Fenster. Wenn diese Wohnidee eine andere Farbe zeigen würde, wie etwa Mint oder Apricot, wäre die Wirkung nicht halb so stark. Was wiederum beweist, dass in der Sanftmut viel Stärke steckt.

2 – Rosa überraschend

Rosafarbenes Samtpolster auf einem filigranen Stuhl. Foto über: The Socialite Family

Wenn man das sanfte Rosa dominant und selbstsicher einsetzt, überrascht es und frischt die gesamte Einrichtung auf. Es wird zu einer besonderen Art von Hingucker – der unaufdringlich ist, aber zu dem man immer hinschaut, weil er fasziniert. Ein bisschen so, wie wenn man an einem Anlass jemand entdeckt, der besonders schön ist, gut angezogen und elegant.

3 – Rosa aufgeräumt

Regal in einem gebrochenen, sanften Rosaton. Regal und Foto: Montana

Da das helle, sanfte Rosa Ruhe ausstrahlt, eignet es sich auch für funktionale Räume und Möbel, die der Ordnung dienen. So ist Rosa ein grosser Farbtrend bei Küchen und Bädern, aber auch eine gute Farbwahl für Schränke oder Regale.

4 – Rosa im Boholook

Englisches Wohnzimmer, chic im Bohemialook eingerichtet. Foto über: Inigo Immobilien

Rosa ist auch die Farbe der Boudoirs und der Wäsche und trägt daher einen Hauch Verruchtheit in sich. Dies machten sich die Bewohner dieses Wohnzimmers zunutzen und wählten Zartrosa als Sofafarbe. Unterstützt wird der chice Boholook der Enrichtung mit Akzenten in Leomuster und Türkis.

5 – Rosa Wolke

Flauschiger rosa Teppich in einem skandinavischen Wohnzimmer. Foto über: Wrede Immobilien

Flauschiges wurde mit der Seventiestrendwelle angespült und ist hoch im Kurs. So hat man wieder Shaggyteppiche und langhaarige Decken und Felle. Sind diese aber rosa, wirken sie frisch und verleihen der Einrichtung den Rosa-Wolke-Effekt.

6 – Rosa ruhig

Frisches Schlafzimmer mit rosa Wänden. Foto über: My Scandinavian Home

Schlafzimmer dulden keine lauten Farben. So werden Sie, falls sie Farben annehmen, gerne in Blau oder Grün eingerichtet und gestrichen. Rot ist die falscheste Farbe, da es aktiv ist, weckt und Energie ausstrahlt. Doch da ist auch die entfernte Farbverwandte von Rot, das zarte, verhaltene Blütenrosa, und das wiederum strahlt auf seine ganz eigene Art Ruhe aus. Dabei bringt es auch Frische und Optimismus mit – was wollen wir mehr?

7 – Rosa frisch

Der grosse Farbtrend in Küchen ist Rosa. Foto über: Sarah Brown Interiors

Die Frische, welche in den sanften Rosatönen steckt, macht die Farbe perfekt für Küchen und Bäder. Diesen Räumen tun helle frische Farben gut, denn sie helfen der Sauberkeit und der Ordnung.

8 – Rosa elegant

Elegante, rosafarbene Vorhänge. Interiordesign: Reath Design , Fotografie: Laure Joliet

Eine andere begehrenswerte Eigenschaft, die helles Blütenrosa mit sich bringt, ist die Eleganz. Rosa schmeichelt, ist diskret und hilft, alles auf den Punkt zu bringen. So sind auch rosa Vorhänge eine gute Idee. Sie vervollkommnen, besänftigen und filtern das Licht auf sehr angenehme Art.

9 – Rosa total

Kleiner Raum mit Dachschräge, rosa Wänden und Teppichboden. Foto über: Homes to Love

Da Rosa so diskret und leise ist, funktioniert es gut im Totallook. In einem Raum, der sich total in sanftem Rosa zeigt, fühlt man sich so, als wäre immer Morgen- oder Abendrot.

10 – Rosa intim

Persönliches Schlafzimmer mit rosa Wänden und einem En-suite-Bad. Foto über: Franzon du Rietz

Feine, diskrete Rosatöne strahlen auch eine gewisse Intimität aus. Deswegen wird diese Farbe gerne für persönliche Räume eingesetzt. Hier ist das ein Schlafzimmer, aber auch Arbeitszimmern, kleinen Salons oder Kinderzimmern tut ein frisches, sanftes und schlussendlich sehr modernes Blütenrosa sehr gut.

Marianne Kohler Nizamuddin

