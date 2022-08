Miles Davis musste nicht traurig sein, um den Blues zu spielen – und sein Vater war auch nicht Baumwollpflücker. Foto: Georges Braunschweig for GM Press

Seit die Reggae-Gruppe Lauwarm ihr Konzert in einer Berner Beiz abbrechen musste, weil sich gewisse Anwesende unwohl gefühlt hätten, und seither um Auftritte kämpft, wissen wir: Ein neuer Kulturkampf ist ausgebrochen. Wer Reggae spielt oder sogenannte Dreadlocks trägt, betreibt angeblich Kulturaneignung und ist ein Kolonialist oder sogar ein Rassist. Heiliger Bimbam, was bahnt sich da an? Sorgen nach dem Reggae demnächst auch von Weissen gespielter Jazz und Blues bei gewissen Kulturpuristen für Unwohlsein?