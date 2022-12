Pannenserie beim Waldenburgerli – BLT verspricht «fahrplanmässigen Betrieb» ab 24. Dezember Die ersten Wochen der neuen Waldenburgerbahn waren von Störungen geprägt. Gemäss Baselland Transport AG hat man den Betrieb aber nun besser im Griff.

Die Waldenburgerbahn hatte seit ihrem Neustart am 11. Dezember mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Baselbieter Waldenburgerbahn kämpft seit ihrem Neustart vor zwei Wochen mit Kinderkrankheiten. Von Weihnachten an soll der Betrieb zuverlässiger erfolgen und der Fahrplan weitgehend eingehalten werden, wie die Baselland Transport AG (BLT) mitteilte.

Gemeinsam mit dem Hersteller Stadler Rail seien die Störungen evaluiert und behoben worden. Ab dem 24. Dezember soll der fahrplanmässige Betrieb gemäss Mitteilung vom Freitag möglich sein.

Die BLT passt die Fahrzeiten der Waldenburgerbahn jedoch an, um die Stabilität des Fahrplans zu verbessern. So fahren die Züge ab Liestal Richtung Waldenburg tagsüber etwa eine Minute früher ab. Auch stehen über die Weihnachtstage Ersatzbusse zur Verfügung, falls Störungen an Fahrzeugen und Anlagen auftauchen sollten. (Warum die Waldenburgerbahn aus technischer Sicht speziell ist, erfahren Sie in diesem Artikel.)

Die Waldenburgerbahn hatte seit ihrem Neustart am 11. Dezember mit zahlreichen Problemen zu kämpfen – bereits am 12. Dezember kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. So traten Störungen an Weichen, Bahnübergängen bis hin zu eingefrorenen Schaltern für die Notbedienung von nichtfunktionierenden Barrieren auf (dazu mehr im Beitrag «Störanfälliges Waldenburgerli – nun fährt ein Bus parallel»).

Zudem verursachte die Kälte zwei Schienenbrüche in Hölstein. Die BLT setzt deshalb bis am Freitag parallel zum Bahnbetrieb auch Busse ein.

