20 Millionen für ÖV-Bahnhof – BLT und Kanton wollen Dorfzentrum umkrempeln Die Station Bottmingen Schloss soll grossräumig umgestaltet werden. Unter anderem wollen die Behörden eine Tramschleife bauen, obwohl es drei Stationen weiter bereits eine gibt. Mieter mehrerer Liegenschaften könnten deshalb ihre Wohnungen verlieren. Benjamin Wirth

Die Station Bottmingen Schloss weise zurzeit mehrere Defizite auf, findet das kantonale Tiefbauamt. Foto: Kostas Maros

Die Baselland Transport AG (BLT) hat grosse Pläne. Zusammen mit dem kantonalen Tiefbauamt will man die Tram- und Bushaltestelle Bottmingen Schloss, einen der relevantesten Knotenpunkte des Baselbiets, in den kommenden Jahren völlig umpflügen. Anstelle einer klassischen Sanierung soll die Chance genutzt und der gesamte Raum bei der Station erneuert werden, heisst es in der aktuellsten Generation des Basler Agglomerationsprogramms von letztem April. Die Projektierung birgt jedoch Konfliktpotenzial.

Die Behörden möchten die viel genutzte Station – rund 12’000 Menschen steigen werktags dort ein und aus – vergrössern. Sie finden, dass das «Statiönli», wie der altherkömmliche ÖV-Bahnhof umgangssprachlich genannt wird, momentan zu viele Defizite aufweise. Die Mängelliste ist beachtlich: Der Zugang zu den wenigen Veloparkplätzen sei zu gefährlich und unzureichend, die vorhandenen Haltekanten entsprächen nicht den betrieblichen Anforderungen und erfüllten die Mindesthöhe für beeinträchtige Menschen nicht, die Lage bei den Bushaltestellen sei unübersichtlich, und auch für Taxis gebe es keinen wirklichen Platz.