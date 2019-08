Bloss nicht ohne Shirt

Da joggt einer vorbei, in der linken Hand eine Flasche Wasser, in der rechten das zusammengeknüllte T-Shirt. Brust, Hüften, Bauchfett in Bewegung – auf und ab und auf und ab, bis der Jogger aus dem Blickfeld verschwindet.

Kaum wird es wärmer, begegnen sie einem: die Oben-ohne-Freizeitler. Sie spielen Boule oben ohne, fahren Velo oben ohne oder gehen mit dem Hund Gassi oben ohne. Meist sind sie natürlich recht gut gebaut, sonst würden sie das wohl nicht tun. Und doch möchte man ihnen raten, es lieber sein zu lassen.