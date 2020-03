«Wir sollten unsere Ansprüche runterschrauben»

Von Blog-Redaktion (publiziert am Mon, 23 Mar 2020 03:16:44 +0000)

Der Psychologe und Lerncoach Fabian Grolimund leitet die Akademie für Lerncoaching in Zürich. Er weiss, wie die Unterstützung unserer Schulkinder beim Fernunterricht gelingen kann.

– Interview von Nicole Gutschalk

Herr Grolimund, seit einer Woche sind wir Eltern damit konfrontiert, unseren Kindern in Sachen Fernunterricht beiseite zu stehen. Was werden in den kommenden Wochen die grössten Herausforderungen sein?

Die Vereinbarkeit mit der eigenen Arbeit und dem Fernunterricht der Kinder. Das spüre ich gerade auch selber bei mir Zuhause: Ständig fragen mich meine zwei (5 und 7), wie lange ich denn noch am Compi sitzen werde und ob wir denn nicht endlich etwas zusammen spielen können.