Wie wir unseren Kindern gute Vorbilder sind

Wir Eltern prägen unsere Kinder von Geburt an mit unserem Familienmodell, unseren Aussagen über das Männliche und Weibliche, mit unseren täglichen Handlungen, mit Spielzeug, Medienkonsum und der Gesprächskultur am Familientisch: zum Beispiel dann, wenn wir Mütter den Partner vor den Kindern als Vater abwerten, weil er den Haushalt nicht so gut im Griff hat wie wir. Oder wir Frauen sagen, sie könnten halt nicht anders, die Männer. Sie seien generell schweigsamer und ja, irgendwie ein bisschen doof (alles schon gehört).

Wir diskriminieren damit nicht nur die Männer: Was es wohl für die Söhne bedeuten mag, wenn sie hören, Männer seien fauler und weniger einfühlsam als Frauen?

Alte Rollenbilder überwinden

Auch die Väter haben einen Einfluss, wenn sie denn präsent sind: Diejenigen, die finden, sie hätten das letzte Wort zu sprechen, seien Familienoberhaupt, können sich noch so sehr im Haushalt und der Erziehung engagieren – sie leben vor: Mann sein heisst autoritär sein, Familie haben heisst im Patriarchat leben. Sie tragen damit genauso wenig zur Veränderung der Rollenbilder bei wie die Väter, die lieber durch Abwesenheit glänzen und nichts mit Erziehung zu tun haben wollen.

Auch dann nicht, wenn sie Frauen auf ihr Aussehen reduzieren und es «irgendwie logisch» finden, wenn sie wegen Miniröcken Opfer werden (auch immer wieder von Frauen gehört). Denkt die Tochter dann nicht, sie müsse ihren Körper verstecken, sei mitschuldig, wenn sie Übergriffe erlebt – und der Sohn, er sei seinen Trieben unterlegen und könne diese nicht steuern?

Erziehen heisst nicht nur Regeln aufzustellen, Liebe zu geben und konsequent zu sein, Erziehung findet in jeder unserer Handlungen und Aussagen statt. Deshalb müssen wir Eltern uns immer wieder reflektieren, unsere eigenen Bilder und Prägungen überdenken. Vor allem dann, wenn wir uns für die nächste Generation eine gleichberechtigte Gesellschaft wünschen.

Sein können was man sein möchte

Das Aufziehen meiner Kinder ist für mich die grösste Herausforderung meines Lebens und immer wieder entdecke ich Fehler. Vermutlich ist das völlig in Ordnung (was für ein Druck für Kinder, wenn die Eltern keine Fehler mehr machen dürfen). Weiss ich nicht mehr weiter oder bin ich ganz einfach zu müde, nehme ich mir Hilfe – zum Beispiel mit Büchern, die mich in meinen Vorstellungen von Vorbildern unterstützen und Fragen bestärken wie: Soll unser Nachwuchs nicht lieber sein können, was er sein möchte und nicht was er meint, sein zu müssen?