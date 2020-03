Wie soll ich mit meiner Angst umgehen?

Von Daniela Melone (publiziert am Fri, 20 Mar 2020 04:00:38 +0000)

Liebes Mamablog-Team

Ich, Mutter von zwei Kindern (5 und 8), mache mir grosse Sorgen wegen des Corona-Lockdowns. Plötzlich sind alle Sicherheiten weg. Was kommt noch alles auf uns zu? Wie schütze ich mich und meine Familie? In all diesem Durcheinander möchte ich meinen Kindern dennoch ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Wie soll ich als Mutter mit meinen Ängsten umgehen, ohne sie auf die Kleinen zu übertragen? Corinne