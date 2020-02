Weg mit den Augenringen!

Was hilft gegen Augenschatten?

Genug Trinken. In der kalten Jahreszeit reichen anderthalb bis zwei Liter, damit die Haut gut befeuchtet ist.

Äusserliche Anwendungen: Zwei Beutel Schwarztee mit heissem Wasser übergiessen, nach dem Abkühlen leicht ausdrücken und die Teebeutel danach auf die Augendeckel legen. Die Inhaltsstoffe helfen nicht nur bei Verfärbungen, sondern auch bei verquollenen Augendeckeln. Eine Alternative: kalte Kompressen für 3 bis 5 Minuten auf die Augendeckel legen.

Sanfte Massagen

Natürlich kann man mit einer Massage keine dunklen Schatten wegzaubern, aber man kann sie minimieren. Dazu mit den Fingern sanft (!) von der Nasenwurzel über die Augenbrauen bis zu den Schläfen klopfen. Und danach von Innen nach Aussen sanft über die Augendeckel streichen. Das Ganze am besten ohne Creme oder Öl machen, damit man nicht riskiert, dass die Augen etwas abbekommen. Nach der Massage eine Augencreme auftragen und diese sanft unter den Augen einklopfen.

Genügend Eisen

Vor allem Frauen kämpfen oft mit Eisenmangel. Sei es, weil sie wenig oder kein Fleisch essen oder weil sie starke Blutungen bei ihrer Periode haben. Eisen aber ist für viele Vorgänge in unserem Körper extrem wichtig, und zu wenig von diesem Spurenelement kann zu körperlicher und nervlicher Erschöpfung und zu einer vermehrten Infektanfälligkeit führen. Was die Augenschatten betrifft: Eisen transportiert Sauerstoff in jede Körperzelle. Und je mehr Sauerstoff im Blut vorhanden ist, desto heller wird es – und desto weniger scheint es bläulich unter den Augen.

Gute Eisenquellen bei der Ernährung sind: weisse Sojabohnen, Kürbiskerne, Weizenkeime, Sesam, Amaranth, Hirse, Linsen, Leinsamen, Quinoa, Mangold, Leber, Huhn, Lachs usw.

Schlafen, am bestem bei offenen Fenster

Erholsamer Schlaf, verbunden mit genügend Sauerstoff, tut auch unserem Hautbild gut. Im Herbst und Winter genügt es, das Zimmer regelmässig kurz zu lüften, damit die Luft nicht abgestanden ist.

Concealer und Co.

Bei kosmetischen Mitteln ist es am Wichtigsten, den perfekten Farbton zu finden. Am besten lässt man sich im Fachhandel beraten. Den Abdeckstift, den es in verschiedenen Arten gibt, äusserst dünn auftragen, damit sich dieser nicht in den Augenfältchen absetzt.

Und wenn alles nichts hilft

Wer unter genetisch bedingten dunklen Augenringen oder starken Tränenrinnen leidet, kann diese durch verschiedene invasive Behandlungen mildern. Dies passiert bei Augenringen mit dem Einsatz von Gefäss- oder Pigmentlasern. Bei Tränenrinnen setzt die Schönheitschirurgie auf das Spritzen von Hyaluronsäure oder Eigenfett, um die Haut wieder aufzupolstern.

