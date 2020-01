Was uns die Zwanzigerjahre brachten

4 — Art Déco

1925 gab es in Paris eine Ausstellung, die «Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes». Es war eine Weltausstellung des Industriedesigns und des Kunsthandhandwerks. Seit da nennt man den berühmten dekorativen Stil dieser Zeit Art Déco. Doch so richtig durchgesetzt als Stilbegriff für diese Zeit hat sich Art Déco erst in den 60er Jahren. Anders als etwa der Jugendstil, der Biedermeier oder der Rokoko, ist der Art Déco ein rein dekorativer Stil. Die Künstler in dieser Zeit widmeten sich etwa dem Kubismus oder Fauvismus. Gemälde im Art-Déco-Stil hat die polnische Malerin Tamara de Lempicka geschaffen. Madonna besitzt zum Beispiel eine grosse Sammlung dieser Künstlerin. In den 80er Jahren feierte der Art Déco denn auch sein grosses Revival und diente als Inspiration für den Postmodernismus. Memphis oder Werke des Schweizer Architektenpaars Trio und Robert Hausmann sind gute Beispiele für Möbel, die in dieser Zeit entstanden sind, und der Abraxas-Palast in Paris Marne la Vallée von Ricardo Bofill für die Architektur.

Der Art Déco zeigt oft Elemente aus fernen Kulturen – Asien etwa, das alte Ägypten oder die Tropen. Er begann, wie es sein Name auch sagt, im reinen hochwertigen Kunsthandwerk. So waren die ersten Art-Déco-Werke denn auch luxuriös. Und wo Luxus und Glamour sind, ist auch Hollywood nicht weit. So zeigen die Filme, vor allem jene aus der Great Depression, welche auf die stürmischen Zwanziger Jahren folgte, luxuriöse weisse Art-Déco-Interieurs, welche dann den Stil weltweit begehrenswert machten. Art Déco wurde ein Konsumboom und der erste Stil, der in Massen produziert wurde.

Das Bild links zeigt das Palladium Building in London mit ägyptische Dekorationen, MKN. Bild rechts: Ein Paravent, den man bei 1stDibs erstehen kann.

5 — Die Wolkenkratzer

Heute prägen Hochhäuser jede grosse Stadt. Ihren Ursprung haben sie in Amerika. Dort begann man bereits Ende des 19. Jahrhunderts, überhohe Häuser mit vielen Stockwerken für Büros und Wohnungen zu bauen. Die Zwanziger Jahre aber waren Boomjahre und so schossen die Häuser in immer neue Höhen. Viele bekannte Wolkenkratzer sind Art-Déco-Gebäude. Eines der eindrücklichsten ist bestimmt das Chrysler Building in New York. (Postkartenprint über: Etsy)

6 — The Lost Generation

Niemand beschrieb die Zwanzigerjahre so eindrücklich wie Scott F. Fitzgerald. Der Schlüsselroman der Zeit «The Great Gatsby» ist heute so aktuell wie damals. Das Streben nach dem schnellen Geld, der Wunsch nach Luxus, Ruhm und Bekanntheit sind immer noch sehr bekannte Werte. Dass der Preis dafür ein hoher ist, haben die Zeitgeschichte und viele persönliche Schicksale der Künstler und Ikonen der Zwanzigerjahre gezeigt. Die Schriftsteller dieser Epoche kennt man auch als die «Verlorene Generation». Dazu gehören unter anderen Ernest Hemingway, John Dos Passos, T. S. Elliot oder Sherwood Anderson. Es lohnt sich, ihre Werke wieder zu lesen – auch ihre Biographien.