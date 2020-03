Warum Gold ein sicherer Hafen bleiben wird

Von Martin Spieler (publiziert am Tue, 03 Mar 2020 03:50:35 +0000)

Ich kaufte vor acht Jahren Anteile am UBS ETF (CH) Gold hedged. Mein Buch-Verlust beträgt rund 21 Prozent. Beim Kauf betrug der Unzen-Preis 1694 Dollar und der Dollar war tiefer. Die UBS teilt mir mit, dass die Differenz von circa 11 Prozent auf Hedging-Kosten zurückzuführen ist. Ist das Ihrer Ansicht nach korrekt? Und würden Sie an diesem Investment festhalten? O.K.