Wären Sie gerne Ihr eigenes Kind?

Ganz automatisch haben Sie sich nun beim Lesen in die Sicht- und Gedankenwelt ihrer Kinder begeben. Richtig? Sie haben sich in ihre Kinder hineinversetzt und ihre Zuhause-Welt mal aus Knie-, Bauch- oder Brustperspektive betrachtet, je nachdem, wie alt und gross ihr Kind gerade ist. Und wenn wir schon bei der Körpergrösse sind: Es ist sinnvoll, mit Kindern im Teenageralter auf Augenhöhe zu verhandeln, sind sie doch in die Höhe geschossen.

Gefühle auf Lebzeiten abgespeichert

Aber zurück zum Thema, wie es wäre, unter der eigenen Obhut zu wachsen und zu gedeihen. Wir Erwachsene wissen durch unsere Erfahrungen, Lehrblätze, Erziehung, durch Schule und Ratgeber, eine ganze Menge. Natürlich wissen wir, wie es sich anfühlt, vom Lehrer zusammengestaucht zu werden. Selbstverständlich können wir uns auch daran erinnern, wie weh es tat, als die beste Freundin plötzlich mit der «Neuen» spielen wollte. Wir können sofort abrufen, wie doof es immer war, wenn Mami zum Essen rief, bevor «Knight Rider» die Kurve gekriegt hatte. Wir haben diese Gefühle auf Lebzeiten abgespeichert, sind aber seither schon x Schritte vorwärts gegangen und vollkommen zum Erwachsenen gereift. Kindheit, Sturm- und Drangzeit haben wir abgeschlossen und hinter uns gelassen.

Die Frage ist allerdings, ob es uns gelingt, diese einst durchlebten Empfindungen aus dem Oberstübchen hervorzugrübeln, wenn der Dreikäsehoch den «Blocoli gluusig» findet und ausspuckt. Reagieren wir darauf empatisch (weil selber erlebt) oder belehrend (weil Erwachsen und wissend, wie vitaminreich die Dinger sind)? Fühlt sich unser Kind von uns verstanden, oder plappern die Grossen einfach was Gscheites? Perfekt natürlich, wenn unsere Reaktion beides vereint – Verständnis und Ermahnung zur gesundheitlichen Vorsorge. Dies soll aber nur ein Beispiel dafür sein, wie wichtig es ist, dass wir unser Kind dort abholen, wo es entwicklungsmässig gerade steht, und den nächsten Schritt mit ihm gehen. Nicht abnehmen, begleiten. Nicht das Velo sein, nur die Stützredli. Die Leine lockern, Länge geben. Aber die Zügel noch in der Hand halten. So in etwa.

Selbstreflexion macht Sinn

Wenn wir unseren Kindern gedanklich und gefühlsmässig entgegen kommen, können wir den Alltag gemeinsam besser und einfacher gestalten, weil wir nicht gegen etwas arbeiten müssen. Ich glaube also, ich wäre gerne Kind bei mir, wenn meine Eltern in einer bestimmten Situation gefühlsmässig auf gleicher Stufe stehen wie ich, mir aber mit ihrem Weitblick helfen, auf die nächste Stufe zu kommen.

Zwischendurch lohnt es sich also, die Zuhause-Situation unter die Lupe zu nehmen. Fühle ich mich als Kind verstanden? Spüre ich Halt und Geborgenheit? Werde ich wahrgenommen, wie ich bin? Trauen mir Mami und Papi etwas zu? Werde ich gehört, begleitet, unterstützt – aber auch «korrigiert», wenn mein Verhalten daneben war?