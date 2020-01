Vorgeburtliche Tests testen auch die Eltern

Rückblickend hätte ich diese Gedanken nicht so lange mit mir selbst herumtragen sollen, meinen Mann früher Teil davon werden lassen. Doch da sie mich so verwirrten, schob ich das Gespräch darüber immer wieder hinaus, bis wir in einem kleinen, französischen Hotel sassen. Bestimmt liesse ES sich in romantischer Verbundenheit besser diskutieren, als zuhause zwischen Steuerrechnung und schmutzigem Geschirr, dachte ich mir.

Was, wenn die Nackenfalte auffällig ist?

Wir sassen also in Frankreich, assen ein Fondue, und als ich gerade ein Stück Brot im Käse drehte, sagte ich zu meinem Mann:

«Du, wir müssen uns noch entscheiden wegen den Tests.»

«Was für Tests?», brummte er und wickelte extra viel Käse ums Brot.

«Naja, der Nackenfaltentest und so. Wir müssen der Ärztin beim nächsten Mal Bescheid sagen, ob und welche Tests wir machen wollen.»

«Ach so. Ja klar. Ich bin für alle Tests. Ist doch gut, Sicherheit zu haben.»

Vielleicht lag es an meinen Hormonen und dem neu erwachten Muttertier in mir. Wahrscheinlich aber eher an all meinen bisher unausgesprochenen Gedanken, dass ich mit plötzlich auftretender Wut ein Brotstück im Käse ertränkte und meinen Mann anblitzte:

«Und wenn der Nackenfaltentest auffällig ist, willst du es dann abtreiben?»

«Hä?»

«Ja, warum sollte man sonst im Voraus wissen wollen, ob ein Kind behindert ist? Für mich ist klar, dass ich es auch behalten will, wenn es das wäre. Und für dich?»

«Naja, wenn nicht abtreiben, dann zumindest vorbereitet sein.»

«Aber wird uns das wirklich helfen bei einem Leben mit einem behinderten Kind, oder uns einzig eine von Ängsten geplagte Schwangerschaft bereiten? Der Nackenfalten- und alle anderen Tests können übrigens auch Auffälligkeiten anzeigen, die es gar nicht gibt.»

Und so führten wir unser erstes – wenn auch längst nicht letztes – Gespräch, das zeigte, wie viel Verantwortung ein Kind mit sich bringt. Unser Kompromiss war schliesslich, den Nackenfaltentest zu machen, aber keine weiteren Tests. Ein ziemlich fauler Kompromiss, der nur deshalb aufging, weil das Testresultat unauffällig war.

Nur auf Eventualitäten vorbereit sein?

Was wäre gewesen, wenn die Nackenfalte mehr als 2.55 mm angezeigt, und damit auf eine Entwicklungs-, Chromosomenstörung oder eine Organfehlbildung hingewiesen hätte? Hätten wir dann wirklich den Nerv gehabt, der Ärztin zu sagen: «Ach, lassen sie mal, mehr wollen wir gar nicht wissen, wir wollten nur auf Eventualitäten eingestellt sein.» Wohl kaum.