Vorfreude ist die schönste Ferienfreude

Vor den Ferien ist besser als nach den Ferien

Doch was macht jetzt glücklicher? Die Vorfreude auf die Ferien oder die Ferien an sich? Das wollte ein holländisches Forschungsteam von der NHTV Breda University vor ein paar Jahren herausfinden. Dafür befragten sie 1530 niederländische Erwachsene, von denen 974 während der 32-wöchigen Dauer der Studie Ferien machten.

Das Resultat, das Jeroen Nawijn und sein Team vom Zentrum für Nachhaltigkeit, Tourismus und Transport an der Fachhochschule in Breda im Wissenschaftsmagazin «Applied Research in Quality of Life» veröffentlichte, ist eher ernüchternd: Tatsächlich sind Menschen vor dem Ferienbeginn glücklicher als jene, die nicht in die Ferien fahren können. Doch sobald sie von der Reise zurück an der Arbeit sind, lässt sich kaum noch ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen feststellen. Die Länge der Ferien hatte dabei keinen Einfluss.

Nur wenn die Ferien als besonders entspannend wahrgenommen wurden, war «in den ersten zwei Wochen der Rückkehr in den Alltag ein etwas stärker ausgeprägtes Glücksgefühl vorhanden», heisst es in der Studie. Nach acht Wochen hätten sich jedoch keine positiven Auswirkungen mehr feststellen lassen, was eigentlich nicht überraschend sei, da die meisten sofort nach der Heimkehr wieder zurück an die Arbeit mussten. Für manche war die Reise stressig, in den Kommentaren wurden als Gründe dafür Meinungsverschiedenheiten mit einem Reisepartner oder eine Krankheit genannt.

Jeden Moment geniessen

Interessant ist die Erkenntnis, dass die Menschen, die gerade ihre Ferien planen oder vorbereiten, am glücklichsten sind. Bei den Last-Minute-Reisen verpasst man also einen Grossteil der Vorfreudephase. Und genau um diesen Vorfreudeeffekt noch zu steigern, empfiehlt Forschungsleiter Jeroen Nawijn, Dozent an der Universität im holländischen Breda, sich bereits im Vorfeld der Reise auszutauschen. Sei es mit der Familie, Freunden oder Reisebegleitern oder auch in Online-Communitys.

So könne man gegenseitig auch Tipps und Erfahrungen austauschen. Bei aller Vorfreude sollte man aber die Erwartungen an die Ferien nicht zu sehr hochschrauben, sondern die freien Tage einfach gelassen auf sich zukommen lassen. Und das Wichtigste, wenn sie dann da sind: jeden Moment geniessen!

