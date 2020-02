UFOs in Rom

Von Boris Müller (publiziert am Wed, 26 Feb 2020 23:10:20 +0000)

Rom ist eine sehr fotogene Stadt. An jeder Ecke drängen sich geschichtsträchtige und pittoreske Sujets geradezu auf. Doch leider sind all die Treppen, Brunnen, Kapellen und sonstigen kolossalen Bauten auch gnadenlos überfotografiert. Statt nun also in der ewigen Stadt, die ewig gleichen Sujets abzulichten, wählte der in München wohnhafte Skander Khlif einen anderen Weg. Er machte Möwen und Tauben, die ungefragt in die Szenerie flogen zum Mittelpunkt seiner Serie «From Rome With Birds …» Ob geschickt getimt oder einfach gut editiert: Die humorvolle Serie macht Freude, weil sie zeigt, dass das vermeintlich Imperfekte manchmal eben absolut perfekt ist und es für einen neuen fotografischen Blick nicht viel mehr braucht als eine gute Idee.