Machen wir es uns doch einfach schöner!

Diese Dinge helfen:

Ein Sitzplatz – am schönsten sind ein Tischchen und zwei Stühle, aber ein Sessel ist auch eine gute Idee

Kissen oder Felle auf die Stühle oder die Bank

Bilder an die Wand. Und wenn da kein Platz ist an die Schranktüren

Blumen und Pflanzen

ganz wichtig sind Regalflächen, auf denen man Dinge, die man liebt platzieren kann

ein Teppich, weil er immer Wunder wirkt

Auf wunderschönste Art zeigt eine kleine Küche hier viel Charakter. Sie regt an ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und das eine oder andere in Angriff zu nehmen. Wie wärs zum Beispiel mit einem Vorhang statt mit dem üblichen Schranktürchen an der Küchentheke. Ein hübsches Tischtuch auf dem kleinen Frühstückstischchen macht dieses viel freundlicher. Ein Spiegel an der Wand vermittelt Grösse und ein antikes Küchenbüffet erzählt eine neue Geschichte. (Bild über: Honestly WTF, Foto: Antonio Terròn)

2 — Regale werden hübsch bepackt

Wieso immer alles nur nach Reih und Glied? Verbinden Sie Welten auf den Tablaren. Mischen Sie mehr Liebe und Persönlichkeit ins Ordnungssystem. Und keine Angst, sie finden trotzdem alles was Sie suchen. Befindet sich nämlich neben der Lieblingstasse gleich noch die wundervolle Zuckerdose aus Sardinien und das schöne Bild, das sie so inspiriert hat, dass Sie es aus dem Magazin ausgeschnitten haben und in schlichtes Glas rahmten, dann haben Sie jeden Tag mehr Freude Ihre Tasse Kaffee oder Tee zu machen. Was an diesem Beispiel, entdeckt auf dem Blog Kikette heraussticht ist das Arbeitsleuchte, die so montiert wurde, dass Sie in der Küche für stimmungsvolleres Licht sorgt.

Maximalismus tut dem Bücherregal immer gut. Denn es ist doch zu schade den vielen kleinen Dingen, die einfach nur schön sind, keinen Platz im Leben und in der Wohnung zu geben. Wir leben schliesslich zu Hause und befinden uns weder in einer Bibliothek noch in einem Geschäft. Wir müssen nichts, wir dürfen und wir können. (Bild: MKN)

3 — Tische sind immer belebt

Kennen Sie diese Wohnungen, in denen ein grosser Tisch steht, dem man beim ersten Blick ansieht, dass er bloss an Einladungen gedeckt wird. Er macht dann, so leer und ungenutzt die Wohnung sehr belebt Zudem ist es eigentlich schade, ein solch gemütliches Möbel einfach so ungenutzt dastehen zu haben. Beleben Sie die Tische. Geben Sie ihnen Schönheit und Status. Da helfen grosse Blumensträusse oder jetzt in der nicht gar so blumigen Zeit, Zweige mit Blätter oder Beeren. Dann sind Kerzen und Licht wichtig, sie schaffen Stimmung. Sorgen Sie dafür, dass etwas auf dem Tisch ist, das Sie anregt zu schaffen. Bücher, die Lust zum Schmökern machen, Stifte mit denen man Gedanken und Ideen aufschreiben kann. (Bild über: The Chicacgo Life Blog, Foto: Halle Duesenberg)

Dieser Tisch zeigt so vieles, dass Lust macht Neues auszuprobieren: Er wird als Arbeitstisch benutzt, kann aber auch als Esstisch dienen. Er wirkt hell und freundlich und ist doch voll beladen. Man kann diese Wohnidee einfach in kleinen Wohnungen umsetzen und dabei Eleganz schaffen. (Bild über: Bungalow Classic)

4 — Die Böden bekommen Teppiche

Teppiche müssen nicht zwingend das ganze Jahr über eingesetzt werden. Ueli Hinder, den wir einmal an einem Sommerende für eine Sweet Home Story besucht haben, hat damals gleich Teppiche bereitgelegt und sein charmantes kleines Atelierhaus auf den Winter einzustimmen. Teppiche tun einer Wohnung auf jeden Fall gut und verschönern sie, machen sie wärmer, farbiger, fertiger. (Bild: Rita Palanikumar für Sweet Home)

Manchmal genügt ein Teppich nicht. Wenn zum Beispiel der Teppich Ihrer Träume zu klein ist, dann legen Sie ihn ganz einfach über einen anderen grösseren unifarben. Ein grosser Sisalteppich ist da etwa eine gute Idee. (Bild über: Juniper Home)

5 — Bücher nehmen überall Platz

Bei mir hat sich in den letzten Tagen das Wintergefühl und schon ein bisschen Weihnachtsvorfreude eingeschlichen. Das zeigt sich in einer Art Nestbau, der bei mir bei den Büchern beginnt. Ich türme sie überall, als Einladung, endlich abzuschalten und in andere Welten zu tauchen. Zudem finde ich, dass Bücher eine einhüllende warme Stimmung vermitteln. Ich will sie immer um mich haben. Ich verstehe die Menschen, die sie aus dem Blickfeld räumen nicht so ganz und die, die gar keine Bücher um sich möchten bleiben mir immer ein bisschen fremd. Wer also ein bisschen ähnlich wie ich tickt, der bringt seine Bücher jetzt näher, räumt sie vielleicht wieder einmal neu ein. Das ist nämlich eine sehr meditative sinnliche Arbeit, die einen wieder stärker mit der Wohnung und seinem Leben verbindet. (Bild über: Ben Stott)

Mal ehrlich, wenn auf diesem Konsolenmöbel bloss Wohnaccessoires stehen würden, dann könnt es doc fast auch in einem Shop stehen. Die Lieblingsbücher aber vervollkommnen es zu einem sehr persönlichen, einzigartigen Stück. (Bild über: Style Blueprint)

6 — Schlafzimmer verwandeln sich in Winterparadiese

Auch das Bett wird gerade ein sehr attraktiver Ort. Es dunkelt früh, ist kalt geworden und man bekommt viel Lust sich unter die Decken zu kuscheln. Ich liebe viele und schwere Decken. So haben jetzt meine Wolldecken wieder Saison. (Sehen Sie meine Lieblingsdecke auf Instagram) Auch haben wir viele Kissen, denn diese helfen, dass man so richtig schön gemütlich lesen kann. Dafür helfen auch Kopfenden. Dieses hier ist einfach an die Wand montiert und gibt einem schlichten Bett Tiefe, Hintergrund und Polsterung. Auch brauchen gemütliche Winterschlafzimmer Extraportionen Wärme. Das schafft man mit Teppichen, Fellen, Bildern an der Wand und wohnlichen Möbeln. (Bild über: Design Travel)

Was man alles aus kleinen Schlafzimmer herausholen kann lernt man aus gemütlichen Hotels oder Bed and Breakfasts, wie hier der Pension Edelweiss aus Marseille, die ich auf dem Blog SF Girl entdeckte. In solchen Zimmern ist nämlich immer Platz geschaffen worden für einen Tisch und ein Sofa oder Sessel. Was einem Schlafzimmer auch auf die Sprünge hilft ist natürlich Farbe an den Wänden.

7 — Ausstellungen werden eröffnet

Jetzt finden gerade überall Ausstellungen statt. Eröffnen Sie auch welche daheim Stellen Sie die Dinge aus, die Ihnen grad besonders gefallen, sie sie inspirieren und die sie glücklich machen. Dafür bieten Sideboards einen guten Platz. Rahmen Sie auch endlich die vielen Bilder, die Sie angesammelt haben. Und hängen Sie sie auf. Manchmal hilft auch ein toller Stoff, der ein besonderes Muster hat und schöne Farben hat. (Bild über: Tali Roth Design, Foto: Claire Esparros)

Ausstellung entstehen nicht nur auf Regalen. Dieses Bild von dem Blog und Interiorshop The Socialite Family, zeigt was alles auf kleine Tischchen passt.

Die wichtigsten Trick mit denen üppige Styling elegant wirken:

Setzen Sie Paare ein, hier sind es zwei identische rote Vasen

Platzieren Sie Spiegel und verspiegelte Möbel

Edle Tischleuchten sind wie Skulpturen und dürfen auch mal auf einem Bücherstapel platziert werden dürfen

Mischen Sie echte Kunst unter

Brechen Sie Antikes mit modernen Stücken und Design mit Antikem

Der Beitrag Machen wir es uns doch einfach schöner! erschien zuerst auf Sweet Home.