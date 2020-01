So machen Sie lästigem Husten den Garaus!

Von Silvia Aeschbach (publiziert am Sat, 11 Jan 2020 04:00:23 +0000)

Fast hat man es geschafft: Der Hals fühlt sich nicht mehr nach Schmirgelpapier an. Der Verbrauch von Taschentüchern hat abgenommen, und auch der Kopf fühlt sich nicht mehr vernebelt an – die Erkältung scheint überwunden. Wäre da nicht dieser lästige Husten, der einfach nicht verschwinden will. Und der nicht nur einen selber, sondern auch den Partner und die Bürokollegen nervt. Doch ein länger dauernder Husten ist nicht nur lästig, sondern kann sich unbehandelt auch zu einer Bronchitis oder im schlimmsten Fall zu einer Lungenentzündung entwickeln. Dr. Phillip Katumba, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, erklärt, wie man einen lästigen Husten am besten behandelt.