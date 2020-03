Lösungen für die Problemzone Entree

Von Marianne Kohler (publiziert am Sun, 08 Mar 2020 04:00:27 +0000)

Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

1 — Dunkel und dramatisch

Was kann man mit einer ganz normalen Drei- oder Vierzimmerwohnung anstellen? Das ist die Frage, die viele Sweet-Home-Leser immer wieder stellen. Eine Antwort gibt Arthur Rooks. Der gebürtige Amerikaner und Wahlzürcher hat eine durchschnittliche Schweizer Mietwohnung in ein superstylisches Refugium verwandelt. Das sieht man schon beim Eintreten. Das Entrée bietet nämlich ein dramatisches Willkommen in die Wohnung. Es deutet an, was in den weiteren Räumen wohnmässig zu erwarten ist. Der längliche Gang ist schwarz gestrichen, abwechslungsweise mit matten und glänzenden Querstreifen, wobei der Glanzanteil dominiert. Glanz reflektiert Licht und lässt selbst Schwarz weniger dunkel wirken. Als perfektes Möbelstück hat der Hausherr den weisse «Hello There»-Stuhl von Artifort vor die schwarze Wand platziert.