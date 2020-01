So entsteht ein kleines Reich

Von Marianne Kohler (publiziert am Tue, 21 Jan 2020 04:00:02 +0000)

Kaum steigen wir jeweils bei unserer Station aus dem Tram oder kommen zurück von einem Spaziergang, stellt Miss C., unser Hündchen, ihr Schwänzchen so hoch wie sie kann und wedelt besonders euphorisch. Klar, wir kommen nach Hause – in unser Reich. Das Zuhause ist ein kleines Universum, in dem wir uns besonders wohl, geborgen und glücklich fühlen. Ich erinnere mich, dass ich früher, als ich noch angestellt arbeitete, über Mittag immer kurz nach Hause fuhr, wenn es Probleme oder Unstimmigkeiten im Büro gab. Zuhause komme ich am besten zu mir selbst und schöpfe Kraft. Ich glaube, vielen Menschen geht das so. Also ist es wichtig, wie man sein Reich gestaltet. (Bild über: Historiska Hem)