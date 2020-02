Skiferien mit bitterem Beigeschmack

Von Olivia Hager (publiziert am Thu, 20 Feb 2020 04:00:34 +0000)

Wir geschiedenen Mütter sind mit unzähligen Vorureilen behaftet. Die erste Frage im Kopf

des Gegenübers lautet doch im Grunde immer: "Warum ist sie geschieden?" Ist sie eine faule

Hausfrau oder eine miese Köchin? Vielleicht ist sie zu wenig leidenschaftlich im Bett? Zu

aufmüpfig oder gar zu fordernd? Auf alle Fälle sind wir selber schuld, weil wir uns mit dem

falschen Mann eingelassen und mit diesem sogar noch Kinder in die Welt gesetzt haben.

Etwas muss mit uns geschiedenen Frauen nicht stimmen, so die Annahme. Darum wurden

wir verlassen und stehen mit unseren Kindern alleine da. So einfach ist das.

Immer wieder fällt mir auf, wie sehr alleinerziehende Mütter schubladisiert werden. Man

bezeichnet uns als Schmarotzerinnen, die vom Geld des Ex leben oder vom Staat unterstützt

werden. Dass eine Frau auch finanziell auf eigenen Beinen stehen kann, ist bei gewissen

Menschen offenbar nicht angekommen. Kürzlich hatte ich wieder so ein beispielhaftes und

haarsträubendes Erlebnis, von dem ich hier berichten möchte.

Erholung mit Nachgeschmack

In Zürich sind Sportferien und die verbringe ich mit meinen Kindern am liebsten in den

Bergen. Natürlich ist so ein Skiurlaub mit zwei Kindern nicht gerade billig, aber diese Ferien

sind es uns wert und wir sparen gerne darauf. Schliesslich teilen wir drei uns die

Begeisterung für Schnee und viel Bewegung an der frischen Luft. Dazu kommt, dass wir

endlich Zeit zum Quatschen haben. Zeit, die im Arbeits- und Schulalltag leider oft fehlt. Am

Abend wetteifern wir bei Gesellschaftsspielen um den Gewinnerplatz, geniessen feines

Essen und gehen früh zu Bett. Die Kinder finden sich wie jedes Jahr schnell zurecht und

schliessen Freundschaften mit anderen Kindern im Hotel und in der Skischule. Davon

profitiere natürlich auch ich. Endlich komme ich in meinem Kriminalroman voran, kann

interessante Gespräche mit anderen Eltern führen oder einfach nur am offenen Kamin vor

mich hinträumen. Erholung pur. Es tut mir gut, mal die Seele baumeln zu lassen und

aufzutanken. Mein Alltag ist durchgetaktet und nur selten bleibt da Zeit für mich selbst.

Nun aber zu besagtem Vorfall, der mir zum wiederholten Male vor Augen geführt hat, wie

viele Vorurteile in unserer Gesellschaft in Bezug auf geschiedene Mamas vorhanden sind.

Nach dem Frühstück, die Kinder waren längst aus dem Speisesaal verschwunden, sass ich

noch am Tisch, nippte an meinem Milchkaffee und las die Tageszeitung. Ein netter junger

Serviceangestellter räumte das Geschirr ab. Zu meinem grossen Erstaunen fragte er mich aus

heiterem Himmel, warum der Papa der Kinder denn nicht mit uns in den Skiferien sei. Auf

meine Antwort, ich sei alleinerziehend, entgegnete er: «Ah toll, der Alte bezahlt den ganzen

Luxus und Sie lassen es sich auf seine Kosten gut gehen!»

Ich war dermassen perplex, dass mir keine Antwort auf seine bodenlose Frechheit einfiel

und ich für einige Sekunden mit offenem Mund sitzenblieb. Wahrscheinlich war es das

Beste, dass er sich schnell wieder seiner Arbeit zuwandte und die anderen Tische aufräumte,

bevor ich reagieren konnte.