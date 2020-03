Sie lebt mit dem Corona-Risiko

Von Blog-Redaktion (publiziert am Wed, 11 Mar 2020 04:00:43 +0000)

Sie versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren: Silvia Meier-Jauch. Foto: Anna Maier (keinhochglanzmagazin.ch)



Ich wohne im vierten Stock. Wenn immer möglich, versuche ich die Treppen zu Fuss zu gehen. Ich leide unter schmerzhafter Psoriasis-Arthritis, und es ist für mich immer ein bisschen wie ein Sieg, wenn ich das schaffe. Doch das letzte Mal war es unmöglich: Meine Knie und auch meine Füsse brannten, als hätte mir jemand mit glühendenden Nadeln in die Gelenke gestochen. Ich wählte also den Lift. In der Liftkabine fuhr ein Mann mit, der auf halber Strecke bellend zu husten begann. Tröpfchen-Invasionen bin ich schon vor Corona aus dem Weg gegangen. Ich hielt also die Luft an und drehte mich, so gut es ging, von ihm weg. In der Wohnung angekommen gab es nur ein Ziel: Hände waschen!