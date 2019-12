Selten schräge Vögel

Von Boris Müller (publiziert am Fri, 06 Dec 2019 13:30:15 +0000)

Der in London lebende Fotograf Tim Flach hat sich ganz der Tierfotografie verschrieben. Seine stets vor simplem, einfarbigem Hintergrund abgelichteten Vögel in ihren prächtigen Federkleidern, gehören zu seinen eindrücklichsten Aufnahmen. DochFlach will nicht einfach bloss schöne und eindrückliche Aufnahmen zeigen, vielmehr wünscht er sich, dass wir uns auch den unbequemen Fragen stellen und die Gedanken, die wir alle über unsere Beziehung zu Tieren haben, überprüfen.