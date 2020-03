Schluss mit dem Kindervergleichen!

Von Deborah Stoffel (publiziert am Thu, 05 Mar 2020 04:00:57 +0000)

Sie sind ihr bestimmt auch schon begegnet. Jener Mutter, deren Kind alles, aber auch

wirklich alles immer mindestens einen Monat früher gekonnt hat als Ihres. Zumindest wenn

man den Erzählungen glaubt. Dieses Kind, sage ich Ihnen, ist wirklich erstaunlich. Die ersten

Zähne hatte es schon bei der Geburt, und wie es so in die Welt lächelte, setze es sich

aufrecht hin. Kaum aufgestanden – natürlich bei weitem kein Jahr alt – artikulierte es seine

Wünsche. Das erste Wort: Nicht Mama. Nein, nein, das war diesem geballten Potenzial in

Windeln viel zu banal.

Die Dialog-Vergifter

Sicher, man braucht sich diese Mutter, die manchmal auch ein Vater ist, nicht zur besten

Freundin zu machen. Und wenn zwei Eltern dieses Typus an einer Party aufeinander stossen,

sucht man besser das Weite. Das Problem, das diese Leute und nicht nur sie in die Welt

setzen, wird man damit aber nicht ganz los. Sie vergiften den Dialog unter Eltern. Das ist mir

spätestens aufgefallen, als sich unser Kleiner das erste Mal gedreht hatte. Er war damals

etwa dreieinhalb Monate alt, also eher früh dran. Wir sassen auf dem Sofa und

beobachteten ihn, wie er auf der Decke liegend mit ganzer Kraft seinen Körper gegen alle

Widerstände drehte. Und wie er da plötzlich ganz überrascht und voller Stolz auf dem Bauch

lag, hätten wir fast geweint. Es war ein emotionaler Moment, den ich mit meinem Umfeld

teilen wollte. Doch darüber zu reden, war mir irgendwie peinlich. Man sollte ja nicht meinen,

ich hielte meinen Sohn für etwas Besseres oder wollte mich brüsten. Ich probierte es also

mit Ironie: “Wenn das so weiter geht, melden wir Ihn an der Purzel-Univeristät an.” Und ich

redete umständlich von allem, was er nicht kann. Dann kam der erste Zahn, auch eher früh,

und die Geschichte ging von vorne los. Ein spontanes Gespräch über die kindliche

Entwicklung ist so nicht möglich.

Einreihen im Mittelmass

Dass wir Informationen über andere Kinder immer auch auf unsere eigenen beziehen, ist

logisch. So funktioniert jedes Verstehen. Die Frage ist nur, warum das unter einem solchen

Druck passiert. Am Ende, das wissen wir eigentlich, reihen wir uns fast alle ein im Meer von

Mittelmass. Jede kann etwas, jeder ist irgendworin ein Versager. Die Klügsten sind nicht die

Erfolgreichsten in der Gesellschaft, Schulversager werden Millionäre, ehemalige Top-

Studenten arbeitslos. Und worin bemisst sich die Qualität des Lebens eigentlich? Geld,

Glück, Lebensjahre? Wir wissen das und projizieren trotzdem den globalen Wettbewerb,

dem wir selbst ausgesetzt sind, auf die Entwicklung unserer Kinder. Wir lassen uns anstecken

von Geschäftemachern, von Krippen, wo Kleinkinder Mandarin lernen sollen, von einer

wuchernden Ratgeberliteratur. Dabei sind es nicht einmal nur die autoritäre Erziehungsstile

wie das “Tiger-Parenting”, die das zwanghafte Vergleichen der Kinder anheizen. Auch mit

neuen antiautoritären Ansätzen involvieren sich Eltern voller Elan in einen Prozess, der

eigentlich von selbst abläuft.

Schlafen, trinken, kacken – und gut ist!