Perfekter Tourenski – wo bist du?

Kaum verwunderlich, dass aktuelle Tourenski deutlich leichter sind als ihre Vorfahren. Die vielleicht noch wichtigere Entwicklung: «Viele der gewichtsoptimierten Ski bieten dazu eine deutlich bessere Fahrperformance als noch vor wenigen Jahren», sagt Patrik Herrmann, stellvertretender Filialleiter bei Bächli Bergsport am Standort Pfäffikon. «Dennoch sollte man sich von den Fliegengewichten im Shop nicht komplett blenden lassen.»

Auf die inneren Werte kommt es an

In der Praxis geraten leichte Ski bei höheren Geschwindigkeiten oder aber bei anspruchsvollen Bedingungen schneller ans Limit als etwas stabilere Modelle. Die Physik lässt sich nicht gänzlich überlisten: Masse bedeutet meist auch erhöhte Laufruhe.

Wie manche Hersteller dieses Manko trotzdem versuchen auszumerzen, erklärt Matthias Schmid, Ski-Einkäufer bei Bächli Bergsport: «Es wurde stark an den inneren Werten der Tourenski getüftelt – mit Leichtholzkernen, Carbon-Fasern und allerlei anderen Hightech-Materialien. Das kombinieren die Hersteller mit ausgefeilten Konstruktionen von der Schaufel bis zum Heck.»

Die Zeit der Experimente scheint abgelaufen

Die Unterschiede zwischen den Modellen auf dem Markt sind fein, aber deutlich. Mittlerweile lohnt sich sogar der Blick in benachbarte Kategorien der Freeride- oder Allmountain-Ski. Es gibt immer mehr Modelle, die vielseitig einsetzbar sind. Diese Vielseitigkeit zeigt sich auch in den aktuellen Shapes. Diese sind nämlich moderater denn je. Die Zeit der Experimente mit super breiten Taper-Schaufeln oder extremem Rocker-Konstruktionen scheint vorbei. Auch deshalb, weil sich moderate Modelle für die meisten Fahrer vertrauter anfühlen, leichter steuern lassen und so mehr Sicherheit bieten.

«Auf der Suche nach dem passenden Ski braucht es deshalb eine gewisse Selbstreflexion», sagt Patrik Herrmann. «Was kann ich? Was will ich? In welchem Gelände fahre ich? Wer diese Fragen ehrlich beantwortet, ist dem richtigen Modell einen deutlichen Schritt näher», hält der Experte fest.

Gewicht sparen oder Stabilität gewinnen?

Wie gut ein Ski wirklich funktioniert, ist eine sehr individuelle Frage: Fahrkönnen und Fahrstil, Kraft und Körpergewicht sowie noch eine ganze Reihe anderer, subjektiver Variablen sind hier entscheidend. Als Rennläufer oder Fitness-Tourengeher auf der Piste ist man mit einem möglichst leichten Modell sicher gut bedient. Die Abfahrtsperformance steht hier nur an zweiter Stelle.