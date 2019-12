Mein Zauber, Mamas Stress

Es dunkelt früh, die Tage sind kalt. Überall verbreitet sich der süsse Duft von Zimt, Lebkuchen und Sternanis. Die Kinder freuen sich auf die gemeinsamen Weihnachtsferien, den Schnee, die glitzernden Familienfeste und natürlich die Geschenke.

Die Ansprüche an ein «perfektes Weihnachten» sind hoch, und wo Familien aufeinandertreffen und der gewohnte Rhythmus pausiert, sind auch Streitereien und Enttäuschung nicht weit. Wir Eltern sind noch mitten im Arbeitsstress, bei Jahresabschlüssen und unter Druck, an alles gedacht zu haben. Weihnachtswunschlisten, Samichlaussprüchli, Adventskalender, Adventskranz, Kerzen, Deko und Geschenke. Habe ich etwas vergessen? Durchaus möglich. Der Schnee liegt Gottseidank ausserhalb unserer Zuständigkeit – wir dürfen aufatmen.

Bereits 24 Päckli vor Weihnachten

Was haben wir uns für die Adventszeit auch eingebrockt. Wer kam bloss auf diese Wahnsinns-Idee, dass wir bereits die Advents-, also die Wartezeit auf den Weihnachtsabend, mit kleinen Aufmerksamkeiten versüssen «müssen»? Also noch mehr. Dabei wollten wir doch alle weniger kaufen, sparen und nachhaltiger Leben. Fehlanzeige. Vor allem Frauen nutzen die Mittagspause oder den Feierabend, um kleine, möglichst nützliche Sachen zu finden und diese anschliessend in die dafür vorgesehen Schächtelchen und Tütchen zu würgen. Vierundzwanzig mal.

Basteleien und Deko mit Jö-Effekt wird uns zuhauf angepriesen. In allen Variationen. Doch ist das alles wirklich nötig für eine besinnliche und frohe Adventszeit? Brauchen wir diese Berge an Prinzessinnen-, Elfen- und Glitzer-Zubehör? Sollten wir nicht einfach damit aufhören, oder noch besser gar nie damit beginnen, Staubfänger zu verpacken, nur weil der Einzelhandel uns vorgaukelt, wir bräuchten den ganzen Kram?

Zeit, Nerven und Geld sparen

Für mich haben Checklisten die nötige Erlösung gebracht. Tönt erstmals nach sehr wenig Zauber, schon klar. Hat man eine solche aber einmal erstellt, werden die Ideen für Dekoration, Einladungen und Geschenke konkret. Auch die Aufgaben können jetzt wunderbar mit dem Partner* geteilt werden. Der Zauber liegt im Delegieren, Aufteilen und Organisieren. So werden Zeit, Nerven und Geld beim Einkaufen geschont. Wir wissen genau was wir brauchen und können gezielt in Geschäfte gehen, Unnützes weglassen und besser fokussieren. Wer die Listen aufbewahrt, kann diese als Basis für nächstes Jahr nutzen. Das Rad muss nämlich nicht jährlich neu erfunden werden. Viel besser ist es, wenn wir auf unseren Ideen aufbauen und diese nur noch optimieren.