Mein Sohn, der Beisser

Oh ja, er biss. Und wie er biss. Fast jedes Zusammentreffen mit Kindern seines Alters und jeder Kampf um einen Bagger endete mit seiner unglücklichen Strategie, sich Gehör zu verschaffen.

Meine Schuldgefühle

Am meisten hatte er es auf Frederike abgesehen, die vis-à-vis von uns wohnte. Wenn sie nur schon den Kopf aus dem Fenster streckte und zufälligerweise einen Blick auf seinen ollen Plastikdino warf, fletschte er jeweils bereits die Zähne – was die Beziehung zwischen uns Müttern, sagen wir mal, etwas abkühlte. Ich weiss noch, wie ich mal verzweifelt in den Supermarkt rannte und Frederike einen riesigen Osterhasen kaufte, weil ich ein dermassen schlechtes Gewissen hatte. Denn ja, ich fühlte mich schuldig. Glaubte, etwas falsch zu machen, dass sich mein Kind so unmöglich benimmt.

Doch all meine Versuche, sein Verhalten zu ändern, bewirkten rein gar nichts. Egal, ob ich schimpfte, das Kind von weg riss, ihm sagte, dass er nicht beissen darf oder ihm zur Strafe eine Glacé verbot: Der Junge biss weiter. Für mich war es hauptsächlich das Zusammentreffen mit den Müttern der Beissopfer (die Väter erlebte ich in dieser Situation tatsächlich oft entspannter), das mich zunehmend unter Druck setzte: Mein Kind biss, das gebissene Kind schrie wie am Spiess, die Mutter vom attackierten Kind kam angerast, als wäre dieses des Lebens bedroht und strafte uns mit entsetzten Blicken. In der Regel folgte darauf dann die Nummer, bei der sich mir noch heute der Magen verkrampft: Das Einfordern der Entschuldigung. «Säg Entschuldigung!», sagte ich pflichtbewusst zu meinem Kind, nachdem die Wunde des Beissopfers inspiziert war, die es meistens gar nicht gab.

Soziale Ordnung wiederherstellen

Doch jedes Mal sah ich in dem verzweifelten Gesicht meines Sohnes, dass dieses Entschuldigen zwar der sozialen Ordnung nützte, aber nichts dazu beitrug sein Verhalten zu ändern. Im Gegenteil. Ich sah dem Zweijährigen an, dem Reflektion erst bedingt möglich war, dass es demütigend für ihn war, als Sündenbock vorgeführt zu werden und sich für etwas entschuldigen zu müssen, dass er scheinbar noch gar nicht steuern konnte.

Und dieses ohnmächtige Gefühl schien die nächste Beisserei geradezu anzuheizen, weil noch ein Stück Rest-Wut in ihm schlummerte. Trotzdem forderte ich ihn immer und immer wieder zum Entschuldigen auf. Weil man das eben so macht, es doch seine Richtigkeit hat und ich nicht den Mut hatte, mich über dieses eiserne Gesetz hinwegzusetzen. Bis ich eines Tages auf eine Mutter eines Beissopfers traf, die anders reagierte und sagte: «Oh das kenn ich. Das war bei unserem Grossen auch so. Mach dir bloss keinen Stress!» Diese kleine Begegnung stärkte mich, auf mein Gefühl zu hören und ich begann, es von nun anders zu machen.

Die Kehrtwende

Ab sofort wandte ich mich in solch einer Situation ausschliesslich, dem gebissenen Kind zu, sagte nur ganz kurz «Nei!» zu meinem Sohn und verzichtete mutig auf die Schimpf- und Entschuldigungs-Nummer. Denn ich wusste, dass er in dieser adrenalingeschwängerten Situation, ohnehin nicht aufnahmefähig sein würde. Stattdessen redete ich später in einem ruhigen Moment mit ihm darüber. Zusammen sammelten wir Ideen, was er denn statt Beissen machen könnte, wenn er ausgerechnet jene wunderbare blaue Schaufel möchte, die ein anderes Kind genau so heiss begehrt. Diese kleinen Gespräche halfen uns beiden, entspannter und selbstsicherer zu werden. Und eines Tages, wahrscheinlich auch mit dem Heranreifen seiner Sprachfähigkeit, war es einfach vorbei. Seit vielen Jahren beisst der mittlerweile Zehnjährige nur noch in Lebensmittel.

Darum liebe Eltern beissfreudiger Kinder: Ihr seid nicht schuld. Und eure Kinder genauso wenig. Sie brauchen Zeit zum Reifen und jemanden, der ihnen andere Strategien aufzeigt. Aber Beissen kann gefährlich sein und ist wirklich keine gute Sache. Es ist wichtig, das den Kindern klarzumachen. Aber manchmal braucht es etwas anderes, um unerwünschtes Verhalten weg- und neues hinzukriegen, als auf gängiges «Was man halt so macht»-Verhalten zurückzugreifen. Steht zu euren Überzeugungen, auch wenn diese vielleicht den Unmut des Umfeldes auf sich ziehen, weil man das eben «nicht so macht».

