Mein Kind braucht Wachstumshormone

Ich war deshalb nicht weiter beunruhigt, als der Kinderarzt zum ersten Mal eine Bemerkung machte, dass mein Junge «schon sehr klein» sei für sein Alter. Doch bei der Folgekontrolle wurde klar, dass er unter die tiefste Perzentile abgerutscht war, so dass der Arzt uns zum Spezialisten schickte, um weitere Abklärungen betreffend Wachstum machen zu lassen.

Viel Lärm um nichts?

Trotz der abflachenden Wachstumskurve war ich überzeugt, dass der Kinderarzt viel Lärm um nichts machte. Schliesslich hatte ich selber als Kind erst recht spät einen Wachstumsschub gehabt, wieso sollte es bei meinem Sohn nicht genauso ablaufen? Ich ging also zu dem Termin in der Überzeugung, dass ich es danach Schwarz auf Weiss haben würde, dass mit meinem Kind alles in Ordnung ist.

In der Klinik wurde der Siebenjährige im Detail vermessen, seine Hand wurde geröngt und man berechnete allerlei. Danach äusserten die Spezialisten der Verdacht, dass er an einem Wachstumshormonmangel leiden könnte. Um diese Vermutung bestätigt zu haben, musste mein Sohn zum nächsten Termin nüchtern antraben und ein paar Stunden lang still da liegen, an einer Infusion hängend. Es wurde ihm in regelmässigen Abständen Blut abgenommen um festzustellen, wie stark die Wachstumshormone in der Zeitspanne ansteigen. Um ganz sicher zu gehen, wurde der Test ein paar Wochen später nochmals wiederholt.

Das Resultat war eindeutig: Die Hirnanhangdrüse meines Siebenjährigen produziert zu wenig Somatotropin, wie das Wachstumshormon auch genannt wird. Weshalb man uns empfahl, ihm die fehlende Hormondosis künftig von aussen zuzuführen – also zu spritzen.

Notwendig oder nice to have?

Hätte mir der Arzt gesagt, dass mein Kind einen Eisenmangel hat und ein Supplement benötigt, hätte ich das Medikament ohne zu zögern eingepackt. Doch hier ging es um Hormone. Und Injektionen. Das klang nach einem heftigeren Eingriff in den Körperhaushalt. Und das alles nur, um ein paar Zentimeter grösser zu werden?