Was sind gute Eltern?

In den Kommentaren wurde ich gefragt, was mich denn so viel besser mache als der Durchschnittsvater.

Wie bitte? Ich halte mich sicher nicht für einen überdurchschnittlich guten Vater. Ich habe meine Stärken plus ein erlesenes Sortiment an Schwächen. Es gibt in meinem Umfeld sehr viele Eltern, die ich bewundere und deren Elternqualitäten ich wohl nie erreichen werde. Zum Beispiel die Mutter eines Brecht’schen Klassengenossen. Eine durch und durch positive und herzliche Person, die nur von ihren Kindern noch übertroffen wird. Ist sie eine gute Mutter? Sehr wahrscheinlich, aber wer bin ich, das zu beurteilen?

Die Unterteilung in gute und schlechte Eltern passiert im Smalltalk schnell: «sie ist eine gute Mutter» oder «er ist ein guter Vater» haben wir alle schon gehört. Als ehrliche Anerkennung oder auch, um ein empfundenes Fehlverhalten zu relativieren. Aber was bedeutet das, gute Eltern zu sein?

Anwesenheit alleine macht noch keinen guten Vater. Das ist es, was ich in meinem letzten Beitrag sagen wollte. Umgekehrt gilt natürlich auch: Ein beruflich oft abwesender Vater ist noch längst nicht ein schlechter Vater. Es gehört ja so viel mehr zum Elternsein als die Zeit, die wir zur Verfügung haben.

Eine schwierige Frage mit gefährlichen Begriffen

Ich habe ein Empfinden für «gute Elternschaft», aber es in Worte zu fassen, fällt mir schwer. Also lasse ich das andere erledigen. Ich fragte meine hoch geschätzten Follower*innen auf Twitter: «Was macht für euch gute Eltern aus?»

Zuerst stiess die Frage auf Skepsis. Zu Individuell seien die Ansichten, verfälscht die Selbstwahrnehmung von Eltern, die Bedürfnisse von Kindern unterschiedlich. Manchmal schwanke die Qualität der Elternschaft gar im Zeitverlauf wie die Füllhöhe einer Packung Frosties.