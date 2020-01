Lern, Mama, lern!

Netzwerken abseits vom Spielplatz

In jeder Weiterbildung trifft man auf Menschen, welche die gleichen Interessen haben. Das ist eine wunderbare Chance, ein Hobby zu teilen und Gespräche ausserhalb Kinderfragen zu pflegen. Wir sind nicht nur Mutter oder Vater, sondern Fachleute in einer Interessensgemeinschaft. Es ist ein Time-out aus dem gewohnten Umfeld. Wir tauschen temporär die Familienverantwortung zu Gunsten unseres Hobbys. In diesen Teams können wir Beziehungen aufbauen und gemeinsam neue Lösungen finden. Durch den Austausch werden wertvolles Knowhow und neue Möglichkeiten für die Praxis gewonnen. Es macht Spass, gefordert zu sein und die Hirnzellen anzuregen. Und noch viel mehr Spass macht es, wenn man dabei erfolgreich ist.

Kinder auch mal loslassen

Gerade unter uns Müttern lauern viele Familienheldinnen, welche sich mit dem Gedanken «zu Hause läuft es, auch ohne mich gut» enorm schwertun. Und genau für die Mütter (und Väter), welche sich vor allem der Familie und dem Haushalt widmen, ist ein Tapetenwechsel so wichtig. Hin und wieder Sinnvolles für sich selbst zu tun. Die Kinder auch mal loslassen.

Die meisten Frauen verzichten für die Familie auf ihre Anstellung oder reduzieren das Arbeitspensum auf ein Minimum. Heute haben wir die wunderbare Möglichkeit, eine weiterbildende Schule neben dem Familienleben zu besuchen. Eine optimale Chance, im Arbeitsmarkt die Position zu behalten, sich trotz Familie, in der Materie auszutauschen oder abseits vom Beruf auf aktuellem Stand zu bleiben.

Vielleicht braucht es für den Ausgleich auch etwas ganz anderes. In der Schweiz haben wir eine grosse Anzahl an Angeboten. Sei es, einen Schreib-Workshop zu besuchen, an Leseabenden teilzunehmen oder beim Töpfern der Kreativität freien Lauf zu lassen. Erinnern Sie sich an die Zeit von Tupperware-Partys? Ich war ehrlicherweise nie Fan davon. Doch könnte man auch das Produkt austauschen und eine Literatur-, Gestaltungs- oder Kultur-Gruppe bilden. Eine Gruppe von Menschen, welche sich in regelmässigen Abständen trifft und einem bestimmten Thema Raum gibt.