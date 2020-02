Holen Sie sich die Natur ins Haus

2 — Krokusse – die ersten Blumen, die Farbe bringen

Wie ein kleines Wunder ziert der lilafarbene Krokus Gärten und Pärke. Alle sind hingerissen von dieser ersten Frühlingsblume, die sich der Sonne entgegen öffnet und dabei ihre gelben Blütenstängel herausgesuchten lässt. Diese werden bei bestimmten Arten als wertvolle Safranfäden geerntet. Lassen Sie sich von den Krokussen zur Farbe Lila im Wohnraum inspirieren. Diese Farbe kommt nicht oft zum Einsatz. Zu Unrecht, denn sie ein sehr moderner Auffrischer, der sich gut mit Bestehendem kombinieren lässt.

Achten Sie auch bei Spaziergängen auf diese zauberhafte Blume. In den Zürcher Parks mahnen zum Glück oft Schilder, den Blumen Sorge zu tragen und sie nicht zu zertrampeln. Miss C., mein Hündchen und ich lieben das Krokus-Wunderland. Entdecken Sie es auf meinem Instagram-Account, das interessierten Sweet Home Lesern auch einen Blick hinter die Kulissen von Sweet Home bietet.

3 — Natürlicher wohnen

Die Farbe Lila eignet sich auch als Wandfarbe. Denn sie bietet Farbe und wirkt zugleich neutral. Dieser Überzeugung ist auch der schwedische Stylist Hans Blomquist, der bekannt ist für seine sinnlichen, natürlichen Stylings, die er zum Beispiel für Ikea, H+M Home und viele andere grosse Interiorfirmen weltweit macht. Für die Farbfirma Bauwerk hat er eine Kollektion entworfen, die «Northern Lights» heisst. es handelt sich dabei um Kalkfarben, die sich lebendig und natürlich auf das Mauerwerk auftragen lassen.

4 — Das Buch zum Thema

Hans Blomquist ist auch Buchautor und hat bereits einige Bücher zum Thema Wohnen und Styling gestylt und geschrieben. Das Buch «The Natural Home» hat er bereits 2012 verfasst, in einer Zeit, als die Natur, die Nachhaltigkeit und Slow Living noch nicht so ein Hype waren wie heute. Seine Art zu Wohnen und Leben ist denn auch keine Masche, sondern ganz einfach eine natürliche Angelegenheit.

Hier ein kleiner Einblick in das wunderschöne und inspirierende Buch, das alle begeistert, die die Natur ins Haus holen möchten. Die Bilder sind poetisch und machen Lust auf Entdeckungsreisen.

5 — Styling wie Kunst

Wer noch mehr von den sinnlichen Werken des talentierten Stylisten, Art Director und Fotografen sehen möchte folgt Hans Blomquist on Instagram.

6 — Farben, von der Natur inspiriert

Eine anderer Farbfirma, die ich erst kürzlich entdeckt habe ist das Atelier Ellis. Die Engländerin Cassandra Ellis beschreibt ihre Passion für sinnliche und natürliche Farben wunderschön. Sie ist überzeugt, dass alle die Möglichkeit haben sollten in einem freundlichen, sicheren und schönen Zuhause leben zu können. In einem, das die Geschichte der Bewohner erzählt und das die perfekte Kulisse für das Leben bietet, welches die Bewohner leben möchten.

Dafür hat sie die Farben dazu. Sie sind alle tief in der Natur verwurzelt. Atelier Ellis beschreibt die Inspirationen zu den Tönen auch als persönliche Erinnerungen, Kenntzeichen und Fragmente. Ein Eintauchen in diese natürliche und sinnliche Farbwelt wird auch alle diejenigen begeistern, die sehr vorsichtig mit Farben umgehen möchten. Diese poetische Farbpalette mit Farben aus der frühen Frühlingsnatur macht schon mal viel Lust darauf.

7 — Früher Frühling

Die Schneeglöckchen haben eine besondere Anziehungskraft. Sie kämpfen sich anscheinend mühelos, wie kleine Zauberwesen durch den winterlichen Boden und begrüssen den Frühling zuerst. Auch wer in der Stadt wohnt, kann seinen Alltag naturverbundener angehen. Besuchen Sie öfter die vielen Pärke, spazieren Sie auch mal über den Mittag am See oder am Fluss entlang. Zürich ist trotz all seiner Urbanität und Bauwut immer noch naturnah. Das erlebe ich auf schönste Art jeden Tag auf meinen Spaziergängen mit Miss C.

8 — Das Spiel mit Texturen

Wenn Sie diese Naturerlebnisse zuhause umsetzen möchten sind nicht nur die Farben wichtig, sondern auch die Materialien und deren Texturen. Kombinieren Sie Holz, Metall und Stein mit Leinen, Wolle, Keramik und Glas. Wählen Sie Möbel und Objekte, die in Form und Verarbeitung dem Material entgegenkommen. Achten Sie darauf, das die Stücke, die sie wählen eine gewisse Grösse haben und platzieren Sie sie so, dass sie atmen können. Die dänische Firma House Doctor zeigt hier wunderschön wie frisch und modern eine natürliche Einrichtung und ein natürliches Styling wirken können.

9 — Natürliche Akzenten, die der Wohnung gut tun

Geben Sie Ihrer Wohnung neue Einzelstücke als Akzente und Auffrischer. Man kann nicht, wie bei der Bekleidung die ganze Einrichtung jede Saison wechseln aber man kann sie ergänzen, ein bisschen umstellen und die Lust an Neuem mit Ergänzungen ausleben. Da passen ein rustikaler Stuhl, wunderschöne farbige Vasen oder ein Leinenplaid perfekt und helfen, dass sich Wohnen und Zuhausesein neu und frisch anfühlen. Alles von Madam Stoltz.

10 — Blütenzweige

Die für mich allerschönsten Blütenzweige sind die der Magnolie. Keine anderen Zweige strahlen zu und offen eine solche Eleganz aus. Stellen Sie solche Zweige in Töpfe und grosse Krüge, die Patina haben und unterstützen so die natürliche Poesie welche Frühlingszweige und die Wohnung zaubern. (Bild über: Homedecorly)

11 — Farben, die die Natur ins Haus zaubern

Die Farben der Blüten und Blumen tun Wänden besonders gut. Hier ein wunderschönes Beispiel von Atelier Ellis. Die Farbe heisst Tea Rose, wirkt warm, ein bisschen rauchig und hüllt die Wände auf diskrete sinnliche Weise in Farbe ein.

12 — Keramik für mehr Sinnlichkeit

Leben einhauchen kann man auch mit Kleinem. Da kommt kunstvolle Keramik mit sinnlichen Farbglasuren gerade richtig. Natürlich sieht solche Keramik nicht nur gut aus, man kann sie brauchen und im Alltag einsetzen. Keramikkrug und Becher von Madam Stoltz.

Credits:

Shops und Kollektionen:Madam Stoltz. House Doctor

Farben:Atelier Ellis. Bauwerk

Blogs und Magazine:Remodelista, Homedecorly

Styling:Hans Blomquist

Bücher:The Natural Home»

