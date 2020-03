Heute kochen wir Amore

Die Pasta mit den Kartoffeln und den Bohnen in Salzwasser al dente kochen. Den Basilikum und den Knoblauch in die Küchenmaschine geben kurz zerhacken, die Pinienkerne dazugeben, danach den Käse und am Schluss das Olivenöl reingiessen bis die Pesto schön cremig ist. Die Pasta und das Gemüse abgiessen, eine Tasse heisses Teigwarenwasser zur Seite stellen. In einer warmen Schüssel die Pasta mit der Pesto vermischen und so viel heisses Teigwasser dazugeben bis die Pasta cremig ist. Sofort in vorgewärmten Tellern servieren.