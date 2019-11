Warum Erwerbstätige die Zeche zahlen werden

Von Leo Ferraro (publiziert am Mon, 25 Nov 2019 03:50:38 +0000)

Die Umverteilung von Aktiven zu Rentnern hält an – künftige Senioren werden deutlich weniger Rente erhalten.

Vielen Dank für Ihre Artikel, ich lese sie immer sehr gerne. In einem Ihrer Beitrage schreiben Sie: «Subventionieren Junge die Rentner» – dieser Titel gefällt mir jedoch nicht, weil er ein falsches Bild aufscheinen lässt. Es sind ja nicht nur junge 30- oder 40-Jährige, die erwerbstätig sind und in AHV und PK einzahlen, sondern auch ältere 50- oder 60-Jährige. Zudem wurden schon vor einigen Jahren die weitaus meisten PK-Renten für aktuell in Pension gehende stark gekürzt. Diejenigen, die von einer eigentlich nicht finanzierbaren Rente profitieren, sind heute schon über 70. Was meinen Sie? B.S.