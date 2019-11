Warum eine neue Finanzkrise droht

Es ist im Gegenteil sehr viel billiges Geld vorhanden und die Firmen und Staaten können sich zu günstigen Konditionen verschulden. Die Frage ist lediglich: Kommt das billige Geld an den richtigen Stellen in der Wirtschaft an.

Die US-Notenbank hat Ende Oktober zum dritten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt. Damit soll die US-Wirtschaft gestützt werden und einer Wachstumsverlangsamung aufgrund des Handelsstreites zwischen den USA und China entgegengewirkt werden.

Irritierend dabei ist, dass die wichtigsten Wirtschaftsdaten zeigen, dass die US-Konjunktur nach wie vor robust unterwegs ist. In den USA ist die Wirtschaft auch im dritten Quartal mit solidem Tempo gewachsen. Das Wachstum lag im dritten Quartal auf das Gesamtjahr hochgerechnet bei 1,9 Prozent, nach zwei Prozent im Vorquartal. Und auch der US-Arbeitsmarkt präsentiert sich in historisch starker Verfassung.

Warum denn senkt die US-Notenbank dennoch die Zinsen? Sie tut dies präventiv, damit die Wirtschaft eben gerade nicht abflaut. Dennoch bin ich gegenüber einer solchen Geldpolitik skeptisch. Was genau will die Notenbank tun, wenn es tatsächlich etwa aufgrund von unerwarteten geopolitischen Ereignissen zu einem starken Wirtschaftsabschwung kommt?

Meines Erachtens haben die grossen Notenbanken ohne überzeugenden Grund ihr Pulver verschossen und engen ihren Handlungsspielraum für schlechtere Zeiten ein. Das gilt nicht nur für die US-Notenbank, sondern auch für die Europäische Zentralbank, die ihre Geldpolitik ebenfalls gelockert hat.

Ganz grundsätzlich stellt sich die Frage, was diese geldpolitischen Lockerungen überhaupt noch bringen. Meines Erachtens haben sie deutlich an Wirkung verloren. Immerhin Wirkung zeigen sie noch für die Aktienmärkte. Verschiedene Börsenindices sind angesichts der weiter lockeren Geldpolitik im Oktober gleich mehrfach auf neue Rekorde gekletteret. So auch der Swiss Market Index.